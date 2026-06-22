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Francuska pod crvenim alarmom: Zbog ekstremnih vrućina Pariz zabranio alkohol

Francuska pod crvenim alarmom: Zbog ekstremnih vrućina Pariz zabranio alkohol

Autor Haris Krhalić Izvor Eupravozato
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Dok temperature širom Francuske dostižu ekstremne vrednosti, vlasti uvode vanredne mjere kako bi zaštitile građane. U desetinama departmana, uključujući i Pariz, zabranjena je konzumacija alkohola na javnim mjestima.

Vanredne mjere u Francuskoj: Zabrana alkohola u Parizu i 35 departmana zbog vrućina Izvor: Oliverouge 3 / Shutterstock.com

Francuske vlasti donijele su vanredne mjere zbog snažnog toplotnog talasa koji je zahvatio zemlju, pa će tokom tradicionalne manifestacije "Praznik muzike" biti zabranjena konzumacija alkohola na javnim mjestima u područjima koja su stavljena pod najviši, crveni meteo-alarm.

Kako je saopšteno iz kancelarije francuskog premijera Sebastijana Lekornija, lokalni prefekti dobiće ovlašćenje da posebnim uredbama zabrane konzumiranje alkoholnih pića na otvorenom u departmanima pogođenim ekstremnim temperaturama.

Pored toga, organizatorima svih događaja koje finansiraju država i njene institucije naloženo je da ne služe alkohol posjetiocima, kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih komplikacija izazvanih visokim temperaturama.

Francuska meteorološka služba upozorila je da će se veoma visoke temperature zadržati duži vremenski period širom zemlje. Za čak 35 departmana, među kojima je i Pariz, proglašen je crveni stepen upozorenja, što predstavlja najviši nivo uzbune zbog vremenskih neprilika.

Stručnjaci upozoravaju da alkohol dodatno povećava rizik od dehidratacije, toplotnog udara i problema sa srcem, posebno kod starijih osoba, djece i hroničnih bolesnika.

Upravo zbog toga francuske vlasti smatraju da je privremena zabrana neophodna mjera zaštite javnog zdravlja.

Ovo nije prvi put da Francuska poseže za vanrednim merama tokom ljeta. Poslednjih godina zemlja se sve češće suočava sa rekordnim temperaturama, a klimatske promjene dovele su do češćih i intenzivnijih toplotnih talasa širom Evrope. Tokom velikog toplotnog udara 2003. godine u Francuskoj je, prema procjenama, preminulo više od 15.000 ljudi, zbog čega su vlasti nakon toga značajno pooštrile protokole za zaštitu stanovništva tokom ekstremnih vrućina.

(EUpravo zato/rts.rs)

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Tagovi

Francuska vrućina alkohol toplotni talas

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