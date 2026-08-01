"Sebično, polarizujuće i nezakonito": Španija osudila reakcije dijela EU zbog migrantske krize u Seuti

Španija je kritikovala pojedine članice EU zbog reakcije na migrantski talas u Seuti, dok ministri unutrašnjih poslova Unije u utorak održavaju hitan sastanak.

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Španija je osudila reakcije pojedinih članica EU nakon migrantskog talasa u Seuti.

Madrid tvrdi da je gotovo u potpunosti vratio kontrolu nad granicom, dok su neke zemlje pooštrile granične mjere.

Ministri unutrašnjih poslova EU u utorak će održati hitan sastanak.

Španija je osudila, kako je navela, "sebičnu, polarizujuću i nezakonitu" reakciju pojedinih članica Evropske unije na priliv oko 60.000 migranata iz Maroka u špansku enklavu Seutu.

Prema podacima španskih vlasti, gotovo svi migranti koji su 30. jula stigli u Seutu već su vraćeni, dok je broj poginulih tokom talasa prelazaka porastao na najmanje 67.

Zbog situacije u Seuti, ministri unutrašnjih poslova država članica EU održaće u utorak hitan sastanak putem video-konferencije.

Španski premijer Pedro Sančez zatražio je hitan sastanak kako bi se, kako je rekao, "ponovo potvrdilo da je bezbjednost naših spoljašnjih granica zajednička odgovornost svih država članica".

Dvadeset dvije od 27 članica EU takođe su podržale održavanje hitnih razgovora, navodeći da je potrebno usaglasiti dodatnu podršku Španiji radi uspostavljanja potpune kontrole granice i sprečavanja novih nekontrolisanih prelazaka.

U pismu predsjednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, Sančez je naveo da je Španija za manje od 48 časova vratila kontrolu nad granicom i spriječila bilo kakvo "neovlašćeno dalje kretanje prema kontinentalnoj Evropi".

"Dok je većina pokazala podršku i solidarnost, druge evropske vlade odlučile su da napadnu Španiju, vođene predrasudama, lažnim vijestima, neznanjem ili političkim interesom", napisao je Sančez, podsjetivši da Seuta nije dio šengenskog prostora.

"Evropska unija ne može sebi da priušti ovakvu sebičnu, polarizujuću i nezakonitu reakciju", poručio je.

U međuvremenu, Italija je privremeno suspendovala primjenu šengenskog režima sa Španijom na mjesec dana. Premijerka Đorđa Meloni ocijenila je da je "nekontrolisana migracija" prijetnja nacionalnoj bezbjednosti, a njen potez podržale su Finska i Danska. Francuska je pooštrila kontrole na granici sa Španijom, dok Portugal razmatra slične mjere.

NOW - Thousands of illegal migrants from Africa storm the border of the Spanish enclave of Ceuta from Morocco.pic.twitter.com/EtgCAiZIES — Disclose.tv (@disclosetv)July 30, 2026

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je da su prizori iz Seute "neprihvatljivi".

"Ne možemo dozvoliti nikome da uđe u našu Uniju bez poštovanja naših pravila", navela je ona.

Njemački kancelar Fridrih Merc podržao je odluku Španije da spriječi ilegalne ulaske na evropski kontinent i pozvao Maroko da odmah primi nazad ilegalne migrante.

Španija je u međuvremenu rasporedila vojsku, dodatne policijske snage, dronove, ronioce i plovila u Seuti, a pojačane mjere bezbjednosti uvedene su i u drugoj španskoj enklavi, Melilji.

Sančez je za migrantski talas okrivio krijumčarske mreže, nazvavši događaje u Seuti "kršenjem teritorijalnog integriteta Španije".

"Krijumčarske mafije iskoristile su sebično tumačenje presude Vrhovnog suda", rekao je Sančez, dodajući da se ono "proširilo poput požara".

(BBC/Mondo.ba)