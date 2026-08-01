logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preživjeli planinari sa Elbrusa stigli u BiH

Preživjeli planinari sa Elbrusa stigli u BiH

Autor Dragana Božić Izvor Euronews
0

Dvojica preživjelih planinara iz tragične nesreće na planini Elbrus (Rusija), Haris Adilović i Kemal Vidimlić, stigli su u BiH.

Preživjeli planinari sa Elbrusa stigli u BiH Izvor: Karasev Viktor/Shutterstock

Iz GSS-a su za Euronjuz naveli da po dolasku neće biti izjava za medije, kako bi se preživjelim planinarima omogućilo da se u miru i dostojanstvu vrate svojim porodicama nakon teškog iskustva kojeg su preživjeli.

"Haris i Kemal stigli su noćas, slijedi period oporavka, a potom će organizovati konferenciju za novinare ili izdati zajedničko saopštenje o svemu”" naveli su iz GSS-a Zenica.

Prema informacijama GSS-a, u narednim danima očekuje se i transport tijela stradalih planinara iz Rusije u BiH.

Nakon završetka svih administrativnih procedura i dopremanja posmrtnih ostataka, u Zenici će biti organizovana kolektivna sahrana za petoricu stradalih planinara.

U nesreći na Elbrusu, podsjećamo, život je izgubilo pet planinara iz Zenice, dr Meliha Čaušević, bračni par Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Zbog tragedije, 28. jul je proglašen Danom žalosti u FBiH. Nakon nesreće, u Rusiji se već razmatra pooštravanje pravila za uspon na Elbrus.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

planinari Elbrus Zenica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ