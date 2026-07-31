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Državljanin Turske uhapšen na Aerodromu "Nikola Tesla": Pokušao policajcu da otme pištolj

Državljanin Turske uhapšen na Aerodromu "Nikola Tesla": Pokušao policajcu da otme pištolj

Izvor Kurir
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Uhapšen turski državljanin na beogradskom aerodromu zbog sukoba sa putnikom i napadom na policajca.

Državljanin Turske uhapšen na aerodromu u beogradu, vikao alahu ekber Izvor: Kurir TV/MUP

Državljanin Turske T. C. (27) uhapšen je na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Kako je saopštilo Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, incident se dogodio 30. jula na području gradske opštine Surčin, nakon što se osumnjičeni prethodno fizički sukobio sa drugim putnikom.

Prema navodima tužilaštva, policijski službenici intervenisali su kako bi uspostavili red, ali se osumnjičeni oglušio o njihova naređenja i pružio otpor.

Sumnja se da je potom rukom posegao za službenim vatrenim oružjem jednog policajca, uhvatio ga i pokušao da ga izvuče iz futrole.

Policijski službenici su ga nakon toga savladali i stavili mu lisice, a u saopštenju se navodi da je tokom intervencije uzvikivao "Alahu Akbar".

Osumnjičeni je saslušan u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, gdje je izjavio da neće iznositi odbranu niti se izjašnjavati o krivičnom djelu koje mu se stavlja na teret.

Tužilaštvo je predložilo Trećem osnovnom sudu u Beogradu da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bjekstva, navodeći da osumnjičeni nema prijavljeno prebivalište niti boravište u Srbiji, kao ni druge okolnosti koje bi ukazivale da je na bilo koji način vezan za tu državu.

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Beograd napad

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