Pronađeno tijelo nestale Ruskinje: Uhapšen muškarac iz Turske, policijski pas otkrio kofer sa tijelom

Tijelo državljanke Rusije Ljudmile Turkove pronađeno je u koferu kod Padinske skele u Beogradu. Zbog sumnje na teško ubistvo uhapšen je muškarac V. S. (39).

Izvor: Kurir/Ana Paunković/društvene mreže

Tijelo državljanke Rusije Ljudmile Turkove pronađeno je u koferu kod Padinske skele u Beogradu, čime je okončana višednevna potraga za njom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su pripadnici policije uhapsili turskog državljanina K.E. (2001) na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Tijelo žene pronađeno je tokom pretrage terena u kojoj je učestvovao i službeni pas MUP-a Srbije.

Prema navodima medija iz Srbije, pas je policiju doveo do kofera u kojem se nalazilo tijelo.

Ljudmila Turkova nestala je u noći između 25. i 26. jula na području beogradske opštine Palilula. Prema ranije objavljenim informacijama, spremala se za izlazak u noćni klub, a posljednju poruku poslala je oko 23.15 časova. Nakon toga joj se izgubio svaki trag, zbog čega su porodica i prijatelji pokrenuli potragu i putem društvenih mreža apelovali na građane da pomognu ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o njenom kretanju.

Nakon što je pronađeno tijelo, policija je uhapsila osumnjičenog, dok će dalja istraga utvrditi sve okolnosti zločina, uključujući motiv i tačno vrijeme smrti.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti u Srbiji, posebno zbog okolnosti u kojima je tijelo pronađeno, a nadležni organi nastavljaju rad na rasvjetljavanju svih detalja ovog zločina.

(Blic/MONDO)