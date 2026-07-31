Više hiljada migranata probilo granicu i ušlo u Španiju: Pronađeno devet tijela, vojska hitno poslata u Seutu (Video)

Između 2.000 i 3.000 migranata prešlo je iz Maroka u špansku Seutu, dok je pronađeno devet tijela. Španija je poslala vojsku i policijska pojačanja, a mnogi pokušavaju da zaobiđu ogradu ili preplivaju granicu.

Izvor: Global News /Youtube printscreen

Između 2.000 i 3.000 ljudi uspelo je da uđe na teritoriju Španije, dok su vlasti pronašle devet tijela i poslale vojna i policijska pojačanja.

Hiljade migranata slile su se tokom noći u marokanski grad Fnidek, nedaleko od granice sa Seutom, uprkos pojačanom prisustvu bezbjednosnih snaga koje su sprečile većinu pokušaja prelaska u špansku enklavu.

Španska državna televizija TVE objavila je da je između 2.000 i 3.000 ljudi u četvrtak uspelo da pređe granicu i uđe u Seutu. Prema riječima stanovnika Fnideka, većina uspješnih prelazaka dogodila se prije podneva.

Seuta, kao i Melilja, drugi španski autonomni grad na sjeveru Maroka, predstavlja jedinu kopnenu granicu Evropske unije sa Afrikom. Oba grada povremeno se suočavaju sa talasima masovnih pokušaja prelaska migranata koji žele da stignu u Evropu.

Španija poslala vojsku i policijska pojačanja

Španija je nakon velikog priliva migranata poslala vojna i policijska pojačanja u Seutu, dok su vlasti tog autonomnog grada saopštile da je pronađeno devet tijela.

Iako je granični prelaz djelovao potpuno blokirano, grupe migranata kretale su se duž obale pokušavajući da pronađu prolaz oko ograde, dok su se pojedini spremali da preplivaju do Seute.

| Ceuta amanece con cientos de jóvenes durmiendo en la calle mientras continúa el cruce de personas por la fronterahttps://t.co/n6YXzdz6gnpic.twitter.com/eUPhAANJbs — EL PAÍS (@el_pais)July 31, 2026

"Zakasnio sam", rekao je tridesetdvogodišnji Brahim, koji nije želio da otkrije prezime.

On je naveo da je iz Tangera stigao sa namjerom da kroz kapiju pređe u Seutu, ali je zatekao praktično zatvoren prelaz.

Među ljudima koji su pokušavali da uđu u špansku enklavu, koja ima oko 85.000 stanovnika, nalazili su se muškarci, žene i djeca iz Maroka i podsaharske Afrike.

Marokanske vlasti rasporedile su vozila sa vodenim topovima i dodatne pripadnike bezbednosnih snaga na graničnim kapijama. Policija je više puta potiskivala migrante koji su pokušavali da se približe prelazu.

U blizini su ostali ugljenisani ostaci autobusa i sedam vozila, zapaljenih tokom sukoba koji su izbili dok su vlasti pokušavale da zaustave masu, naveli su Rojtersovi očevici.

Vidi opis Više hiljada migranata probilo granicu i ušlo u Španiju: Pronađeno devet tijela, vojska hitno poslata u Seutu (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Mislio sam da ću poginuti u stampedu"

Jedan migrant ispričao je da se tokom pokušaja prelaska našao usred stampeda.

"Plašio sam se za svoj život", rekao je muškarac koji nije želio da otkrije ime.

On je opisao haotične prizore na uskom priobalnom putu, gdje su se ljudi gurali, padali i gazili jedni preko drugih.

Saobraćaj na putevima prema Fnideku bio je blokiran dok su novi migranti, među kojima je bilo i maloljetnika, nastavili da pristižu. Neki su kasno tokom noći pešačili auto-putem prema gradu, dok su drugi koristili planinske staze kako bi izbjegli kontrolne punktove.

Bezbjednosne snage tokom noći su više puta sprečavale organizovane pokušaje grupa da probiju granični prelaz. Nakon svakog potiskivanja migranti su se ponovo okupljali na putevima, brdima i otvorenim površinama širom grada.

Program za legalizaciju boravka pokrenuo ogroman broj zahtjeva

Socijalistička vlada Španije izdvaja se među evropskim vladama svojim otvorenijim odnosom prema migrantima.

Nedavno je pokrenut program kojim bi oko 500.000 migranata bez regulisanog boravišnog statusa moglo da dobije legalan status. Međutim, broj podnijetih zahtjeva već je dvostruko veći od predviđenog.

U petak rano ujutru dvadesettrogodišnja Fatima Mahli sedela je sa dve ćerke na travi pored puta koji vodi prema graničnom prelazu.

Spain's Melilla border has reportedly been breached & now cars are burning.



Europe's border crisis is spiralling, & the pressure on governments to restore order is only growing.#Melilla#Spain#Morocco



▪️The Government will mobilise the Army to reinforce security in Ceuta… — Siraj Noorani (@sirajnoorani)July 31, 2026

Stanovnica marokanskog grada Tetuana rekla je da je njen suprug otišao pre zore kako bi pokušao da prepliva do Seute.

"Mislila sam da ćemo pješice preći granicu, ali sada smo zaglavljene ovde i ne možemo ni da se vratimo kući", rekla je ona.

"Nadala sam se da ćemo preći kao porodica, ali moj muž je ustao rano i otišao prvi. Pokušao je da prepliva", dodala je.

(Rojters/Mondo)