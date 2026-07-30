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Više hiljada migranata prešlo granicu, traži se intervencija vojske: Hitno se oglasio i premijer Španije (Foto)

Više hiljada migranata prešlo granicu, traži se intervencija vojske: Hitno se oglasio i premijer Španije (Foto)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Više hiljada migranata pobjeglo iz Maroka u Seutu, špansku eksklavu u Sjevernoj Africi. Proglašena humanitarna kriza, lokalne vlasti mole špansku vojsku da interveniše.

Migrantska kriza u Španiji Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia

Više hiljada ljudi prešlo je bez ikakve kontrole iz Maroka u Seutu, špansku eksklavu u Severnoj Africi (teritoriju izdvojenu od matične zemlje koja je okružena drugim državama), piše "Rojters". Migranti su prešli prvo peške preko kopna, a onda su preplivali lukobran koji označava granicu.

Vlasti u Seuti su momentalno zatražile pomoć od Španije. Poslali su zahtev u Madrid da se proglasi vanredno stanje i da se pošalje španska vojska da interveniše.

Situacija je eskalirala kada su migranti danas oko podneva masovno krenuli da preplivavaju lukobran koji označava granicu. Trčali su nakon preplivavanja granice, vadili mobilne telefone kako bi ih osušili i grlili se jer su uspjeli da pređu granicu kod lukobrana.

Neki su čak legli na asfalt i molili se u znak zahvalnosti. Ljubili su tlo jer su uspeli da stignu na teritoriju Španije nakon bekstva iz Maroka, navodno je više od 30.000 Marokanaca pobeglo u Seutu koja se nalazi u Sjevernoj Africi prema informacijama medija iz Maroka.

Španska administracija nalazi se trenutno pod velikim pritiskom zbog ogromnog broja migranata. Talas bjekstva nisu mogli da zaustave, a dodatni problem predstavljaju i loši odnosi Seute sa Marokom.

Zbog humanitarne krize oglasio se i premijer Španije Pedro Sančez. On je istakao da Španija mobiliše sve moguće resurse i sarađuje sa Marokom kako bi se razriješila situacija koja je u potpunosi eskalirala.

Šta je Seuta?

Seuta je grad u Severnoj Africi koji predstavlja špansku eksklavu. Grad je u potpunosti autonoman od 1995. godine i nalazi se u Sjevernoj Africi, na obali Gibraltara.

Okružen je Marokom koji tvrdi da polaže pravo na njega. Veza sa Španijom je morskim putem, potrebno je oko sat vremena vožnje brodom od južnih obala Španije do Seute.

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Španija migranti granica

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