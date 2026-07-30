Šumski požari bukte širom Evrope: Hiljade ljudi evakuisano u Grčkoj i Španiji, jak vjetar otežava gašenje vatre

Razorni šumski požari bukte širom Grčke, Španije, Francuske i Portugalije. Evakuisano je na hiljade ljudi, dok jaki vjetrovi otežavaju gašenje. U Španiji vatru gase i srpski vatrogasci.

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Širom Evrope traje borba sa vatrenom stihijom. Van kontrole je požar na Kritu koji je izbio juče. Tokom njegovog gašenja stradala su trojica vatrogasaca. Novi požari su izbili u Španiji. Situacija u Francuskoj nešto bolja. Požari i u Portugaliji.

Na Kritu je van kontrole požar koji je juče tokom popodneva izbio kod grada Retimna. Trojica vatrogasaca su poginula prilikom gašenja požara.

Grčki javni servis ERT prenosi da se od jutros sa požarom kod Retimna bore 224 vatrogasca sa 53 vozila, a pomažu im i planinari i dobrovoljci.

Međutim, gašenje otežavaju jaki vjetrovi zbog kojih letjelice ne mogu da gase požare.

Vatrogascima u gašenju pomaži i cisterne sa vodom i građevinske mašine civilne zaštite i lokalne samouprave Retimna.

U okolini Retimna evakuisano je oko 8.000 ljudi, među kojima su i žitelji i turisti.

Vlasti navode da je šteta ogromna, a da se vodi borba da ne izgore kuće i drugi objekti.

Požari kod Madrida i Avile stabilizovani, novi požar kod Zamore

Španske ekipe za vanredne situacije i vatrogasci nastavljaju borbu na obuzdavanju već stabilizovanih šumskih požara u Avili, Madridu i Toledu, kako bi se spriječilo njihovo ponovno rasplamsavanje, dok se prate aktivni požari u Kasteljonu, Zamori i Taragoni, koji nisu pod kontrolom, saopštio je španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska.

U gašenju požara u okolini Madrida učestvuje više od 40 kopnenih jedinica. Helikopter "superpuma", vatrogasna vozila i pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije jedni su od nekoliko inostranih timova koji pomažu u gašenju požara u Španiji u okviru Mehanizma civilne zaštite Evropske unije.

Marlaska je kazao da su požari u Avili i Madridu "tehnički stabilizovani", ali da je požar u Kasteljonu i dalje van kontrole, dok je zbog požara u Zamori, u regionu Kastilja i Leon na sjeverozapadu zemlje, evakuisano stanovništvo iz ukupno 14 opština, prenosi EFE.

Zbog požara u Zamori, koji je i dalje je van kontrole, tokom noći su morali da se evakuišu stanovnici iz još dva grada, Viljar del Buej i Pasariegos. Vatrogasci su posebno zabrinuti zbog vjetra, koji se očekuje da će pojačati tokom popodneva.

Požar koji je izbio prošle subote u opštini Val d'Uišo u Kasteljonu, traje već šesti dan i dalje nije pod kontrolom. Očekuje se da će se vazdušne snage ponovo pridružiti naporima u gašenju tog požara koji je zahvatio 9.300 hektara, i ima obim od 84 kilometra.

Borba sa vatrom i u Francuskoj i Portugaliji

Vlasti u Francuskoj navode da je veliki požar u Žirondi pod kontrolom i da se razmatra povratak normalnijem životu.

Istovremeno, više od 600 ljudi evakuisano je u departmanima Var i Kot d'Or, nakon što je sinoć izbili novi požari u kojima je uništeno više od 200 hektara šuma i niskog rastinja, prenosi Frans anfo.

Požari i u Portugaliji. U Valpasosu povrijeđeno je najmanje pet osoba, od kojih je jedan civil, tri vatrogasca i jedan oficir garde.

Vatra je oštetila najmanje 21 objekat, među kojima su i stambeni objekti.

Sa plamenom se bori više od 800 vatrogasaca sa više od 270 vozila.