Presuda u Splitu: General Đukić i šestorica oficira nepravosnažno osuđeni na ukupno 94 godine zatvora

General bivše JNA Borislav Đukić i još šestorica nekadašnjih komandanata srpskih snaga nepravosnažno su osuđeni na ukupno 94 godine zatvora zbog navodnog ratnog zločina na širem šibenskom području tokom rata u Hrvatskoj.

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Đukić je osuđen na 16 godina zatvora, kao i Jovan Grubić, Milan Radić i Petar Andrić.

Vladimir Davidović, bivši sekretari Sekretarijata unutrašnjih poslova u Kninu Ilija Prijić i Slobodan Vujko osuđeni su na po deset godina zatvora, prenose hrvatski mediji.

Presudu je danas objavio Županijski sud u Splitu.

Đukić je jedini optuženi koji je dostupan hrvatskom pravosuđu, dok se ostaloj šestorici sudilo u odsustvu. Postupak protiv osmog optuženog Dragana Harambašića obustavljen je jer je u međuvremenu preminuo.

Đukić nije došao na objavu presude. U splitskom zatvoru potpisao je izjavu da ne želi da bude doveden na sud.

Predsjednik Sudskog vijeća Zoran Ivanišević rekao je da su Đukić, Grubić, Radić i Andrić osuđeni zbog aktivnog učešća i izdavanja komandi, a Davidović, Prijić i Vujko jer nisu spriječili ni procesuirali navodne zločine podređenih.

Hrvatsko tužilaštvo ih je teretilo za navodni zločin nad civilima do 4. avgusta 1995. na području Šibenika, Skradina, Vodica, Drniša, Promine i Ružića.

Đukićev branilac Željko Ostoja rekao je da tokom ustvrdio nisu zadovoljeni standardi pravičnog suđenja te da odgovornost za svakog optuženog nije dovoljno individualizovana.

Smatra da je sud, da je primijenio standarde međunarodnog krivičnog prava, morao donijeti oslobađajuću presudu.

Đukić je u predmetu koji se odnosi na "miniranje brane Peruća 1993. godine" nepravosnažno osuđen 2024. na 10 godina zatvora, nakon što su dvije ranije presude bile ukinute i postupak vraćen na ponovno suđenje.