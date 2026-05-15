Pomen žrtvama Tuzlanske kolone: Porodice i dalje čekaju pravdu

Na Brčanskoj malti u Tuzli, gdje su 15. maja 1992. godine mučki ubijena 54 mladića u muslimanskom napadu na kolonu JNA u dogovorenom mirnom povlačenju, danas je služen pomen žrtvama zločina, prislužene voštanice i položene ruže.

Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

Učesnici komemorativnog skupa su mirno prošetali Brčanskom maltom, a posjetu mjestu zločina obezbjeđuju jake policijske snage.

Prisutni su članovi porodica nevino stradalih koji 34 godine čekaju pravdu za ova svirepa ubistva i preživjeli učesnici Tuzlanske kolone.

Komemorativnom skupu prisustvuju i izaslanik predsjednika Republike Srpske Bojan Savić, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić, te ministri rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.

Ostojić je izjavio da su pravo i pravda iluzija kada su Srbi žrtve.

On je upitao zašto je na mjestu ubistva 54 vojnika JNA u Tuzli potrebno da ih obezbjeđuje veliki broj pripadnika policije?

"Kao da smo došli u Teheran. Nema naznaka da smo slobodni i dobrodošli. Mislim da je bolje da jednog dana budu slobodni i Republika Srpska i Federacija BiH, da sarađujemo i da više ne ratujemo", rekao je Ostojić.

ТУЗЛА, 15. МАЈА /СРНА/ - Учесници комеморативног скупа стигли су у Тузлу, гдје ће на Брчанској малти присуствовати помену за 54 мучки убијена припадника ЈНА у нападу муслиманских паравојних снага док се војска према ранијем договору мирно повлачила из тузланске касарне.

Preživjeli učesnik Tuzlanske kolone Slavko Novaković pozvao je vlasti da se ovaj zločin procesuira.

"Mučki i kukavički napad na pripadnike JNA bio je uvod u etničko čišćenje Srba iz Tuzle, odakle je otjerano njih više od 80.000 Srba", rekao je Novaković.

Učesnici skupa su stigli u Tuzlu sa pet autobusa, od kojih su četiri krenula iz Bijeljine, a jedan iz Zvornika.

Muslimanske paravojne snage su 15. maja 1992. godine napale kolonu JNA u Tuzli koja je, na osnovu prethodno postignutog dogovora, trebalo da napusti tuzlansku kasarnu.

U napadu je ubijeno 51 lice, još tri osobe kasnije su preminule od posljedica ranjavanja, dok je 78 lica ranjeno.