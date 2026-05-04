Detalji stravične tragedije: Tuzlak u brata ispucao sedam metaka iz automatske puške

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona preložilo je određivanje pritvora Elvisu Selimoviću (44) iz Tuzle zbog sumnje da je ubio brata.

Selimović je osumnjičen da je u kasnim večernjim časovima u subotu, 2. maja, u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije ubio iz automatske puške brata Eldina u koga je ispalio najmanje sedam hitaca, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva

Ubistvu je prethodio verbalni sukob koji su braća imala tokom dana na drugoj lokaciji u Tuzli.

Policijski istražioci su u jutarnjim časovima u nedjelju, 3. maja, uhapsili osumnjičenog.

Nakon kriminalističke obrade, Selimović je predat u nadležnost Tužilaštva, dok je postupajući tužilac donio naredbu o sprovođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

Odluku o određivanju pritvora donijeće Kantonalni sud.