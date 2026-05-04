Tuzla: Osumnjičeni za ubistvo brata predat kantonalnom tužilaštvu

Tuzlak koji je osumnjičen da je ubio brata predat je jutros u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzla.

Muškarac E.S. je osumnjičen za ubistvo, saopšteno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Iz Kantonalnog tužilaštva su naveli da će nakon analize izvještaja i pratećih materijalnih dokaza postupajući tužilac donijeti naredbu o sprovođenju istrage, ispitati osumnjičenog i peduzeti dalje mjere.

Izdata je naredba za obdukciju tijela ubijenog, a obavljaju se i druga potrebna vještačenja i istražne radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti u vezi sa ovim događajem.

Više informacija biće poznato kada tužilac obavi sve navedene radnje. Iz Uprave polcije MUP-a Tuzlanskog kantona juče je saopšteno da je E.S. iz tuzlanskog naselja Meladije uhapšen zbog sumnje da je ubio svog četrdesetogodišnjeg brata istih inicijala.

Policiji je prijavljeno preksinoć u 22.50 časova da je u naselju Miladije u Tuzli, došlo do upotrebe vatrenog oružja, te da je E.S. teško ranio svog brata. Povrijeđenom je na mjestu događaja ukazana medicinska pomoć, ali je podlegao povredama, što je konstatovao dežurni ljekara.