Zbog njega blokirali Tuzlu: Muškarac koji je ubio brata od ranije poznat policiji po nasilju i trgovini drogom

Autor D.V. Izvor Klix
0

Elvis Selimović (44) iz Tuzle koji je od ranije poznat po nasilničkom ponašanju i prodaji droge uhapšen je jutros pod sumnjom da je u naselju Miladije sinoć ubio svog brata Eldina Selimovića, nezvanično je potvrđeno za Klix.ba.

Policija FBiH Izvor: MUP TK

U tuzlanskom naselju Miladije sinoć se odvijala porodična drama u kojoj je E. S. (1982) iz istog naselja teško ranio svoga brata E. S. (1986).

Četrdesetogodišnji muškarac je veoma brzo podlegao povredama, dok se napadač dao u bijeg, ali je nekoliko sati kasnije uhapšen.

Naime, 44-godišnjak je Elvis Selimović, dok je žrtva njegov brat Eldin Selimović. Izvor blizak istrazi za Klix je kazao da su obojica od ranije poznata po počinjenju krivičnih djela.

Zbog prodaje droge, obojica su bili uhapšeni 2011. godine.

Inače, Elvis Selimović prije dvije godine se našao u fokusu tuzlanske javnosti, a nakon što je boravkom na privremenom dopustu iz zatvora pijan prijetio policiji i ugrožavao građane.

On je tada iz automobila marke Ford prvenstveno ispalio nekoliko hitaca, nakon čega je nastavio divljanje po cesti, a tom prilikom je oštetio nekoliko vozila.

U konačnici se zaustavio na jednoj benzinskoj pumpi u Miladijama te je u bijeg krenuo pješice.

U nadi da će umaći policiji, Selimović je ušao u nepristupačan predio naselja, obraslog u korov, međutim on je lociran i uhapšen.

Policijski službenici su ga iz jednog kombija, bez odjeće, prebacili u drugo vozilo.

