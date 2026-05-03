Hapšenje u Tuzli: Brat osumnjičen da je ubio brata

E. S. (44) iz tuzlanskog naselja Meladije uhapšen je zbog sumnje da je ubio brata E. S. (40), saopšteno je danas iz Uprave polcije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Policiji je sinoć oko 22.50 časova prijavljeno da je u naselju Miladije u Tuzli, došlo do pucnjave iz vatrenog oružja i da je E. S. teško ranio brata.

Povrijeđenom E. S. je na licu mjestu ukazana medicinska pomoć, ali je podlegao povredama.

Počinilac se poslije pucnjave udaljio sa mjesta događaja i za njim je policija intenzivno tragala.

On je jutros uhapšen i sproveden u službene prostorije Uprave policije MUP-a gdje će nad njim biti obavljena kriminalistička obrada.

Uviđaj je još u toku, a njime rukovodi dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzla.

Sve dalje radnje preduzimaće se se po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca.