logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Buktinja na putu: Zapalio se kamion-dizalica, saobraćaj u potpunom prekidu

Autor D.V.
0

Na magistralnom putu Tuzla – Srebrenik, u mjestu Ljepunice, jutros se dogodila saobraćajna nezgoda kada se zapalio kamion-dizalica, potvrđeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Zapalio se kamion-dizalica kod Tuzle Izvor: Klix - screenshot

Požar na teretnom vozilu izbio je jutros u 7:15 sati. Prema informacijama federalnih medija, zapalila se radna mašina koja je u vlasništvu jedne firme iz Lukavca. Na fotografijama sa lica mjesta vidi se gust crni dim koji se izdiže iznad zapaljenog vozila, dok plamen guta kabinu dizalice.

Ovo je potvrdio i Operativni centar MUP-a TK, navodeći da je došlo do zapaljenja radne mašine. Na svu sreću, u ovom incidentu nema povrijeđenih osoba.

Zbog intenziteta požara i opasnosti od eksplozije, saobraćaj na ovoj izuzetno prometnoj dionici obustavljen je duže od sat i po vremena za sva vozila i to u oba pravca. 

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a više informacija biće dostupno nakon uviđaja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

požar Tuzla

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ