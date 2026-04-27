Buktinja na putu: Zapalio se kamion-dizalica, saobraćaj u potpunom prekidu

Na magistralnom putu Tuzla – Srebrenik, u mjestu Ljepunice, jutros se dogodila saobraćajna nezgoda kada se zapalio kamion-dizalica, potvrđeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Požar na teretnom vozilu izbio je jutros u 7:15 sati. Prema informacijama federalnih medija, zapalila se radna mašina koja je u vlasništvu jedne firme iz Lukavca. Na fotografijama sa lica mjesta vidi se gust crni dim koji se izdiže iznad zapaljenog vozila, dok plamen guta kabinu dizalice.

Ovo je potvrdio i Operativni centar MUP-a TK, navodeći da je došlo do zapaljenja radne mašine. Na svu sreću, u ovom incidentu nema povrijeđenih osoba.

Zbog intenziteta požara i opasnosti od eksplozije, saobraćaj na ovoj izuzetno prometnoj dionici obustavljen je duže od sat i po vremena za sva vozila i to u oba pravca.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a više informacija biće dostupno nakon uviđaja.