Ovako je Milan iz Dubice postao milijarder: Prodavao šerpe po kućama, a danas je najbogatiji Srbin

Milijarder Filip Cepter živi u luksuzu na relaciji Monako-Beograda, a njegovo bogatstvo procenjuje se na pet milijardi dolara.

Izvor: YouTube/DubrovnikTV/Printscreen

Jedan od najmoćnijih i najbogatijih ljudi u Srbiji, milijarder Filip Cepter, početkom godine je proslavio 50. godišnjicu braka sa svojom suprugom Madlenom. Čuveni par poznat je po skladnom odnosu, a svoju ljubav oduvek su krili od očiju javnosti.

Filip i Madlena Cepter godinama su zajedno gradili svoju imperiju. Danas žive na relaciji Monako-Beograd, a jedni su od najbogatijih u Srbiji.

Magazin "Forbs" ga je 2017. godine proglasio najbogatijim čovjekom u Srbiji. Njegovo bogatstvo se procjenjuje na pet milijardi dolara.

Od prodavca šerpi do milijardera

Inače, Filip, kojem je pravo ime Milan Janković, nije oduvijek bio bogat. Rođen je u Velikom Gradištu 1950. godine. Po završetku gimnazije u Kozarskoj Dubici, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Kao mlad ekonomista otišao je krajem sedamdesetih u Beč da nauči njemački jezik, ali je tamo ostao i počeo da radi sa suprugom Madlenom.

Njih dvoje su prodavali njemačko posuđe kompanije AMC - praktično su išli od vrata do vrata i držali prezentacije proizvoda.

Veoma brzo se pokazao kao uspješan prodavac i za samo nekoliko mjeseci postao je jedan od direktora u toj firmi. Poslije nekoliko godina iskustva odlučili su da pokrenu sopstveni biznis, pa su 1986. u Austriji osnovali kompaniju Zepter.

Kompanija je najpoznatija po proizvodnji Zepter posuđa. Upravo zato poznat je i kao “Srpski kralj šerpi i lonaca“.

U galeriji pogledajte fotografije Filipa Ceptera:

Poslovno carstvo koje je gradio više od tri decenije sada se prostire na pet kontinenata, broji više od sto filijala i zapošljava oko dvije stotine hiljada ljudi.

Danas Zepter posluje u oblasti bankarstva, osiguranja, nekretnina, medicine. U okviru kompanije nalazi se osam fabrika koje se nalaze u Švajcarskoj, Njemačkoj i Italiji.

Kompanija mu donosi oko milijardu evra profita godišnje.

Njegova žena Madlena je osnovala prvo privatno pozorište u Zemunu pod nazivom "Madlenianum", a takođe je poznata kao veliki dobrotvor i mecena.

Pored kompanije i "Madlenianuma", Cepter posjeduje i hotel u centru Beograda i nekretnine širom svijeta.

"Nije mi potrebno više od pet sati sna"

Cepter je svojevremeno otkrio da mu nije potrebno više od pet sati sna i da tako ima više vremena za posao.

"Smatram da sam baš iz tog razloga i veoma uspješan. Kad sam napunio četrdeset godina rekao sam da ću napustiti posao i da ću se zabavljati, međutim nije tako bilo, nastavio sam i dalje da radim. Tako sam napunio četrdeset pet, pa pedeset. Sada ne planiram da napustim posao. Stalno mi nadolaze nove ideje. Ja sam čovjek koji je pun nekih ideja i snova, tako da uvijek radim na novim projektima", otkrio je Cepter.

Otkrio je na šta troši najviše novca.

"Imam dva aviona. Trošim dosta novca na avione. Završim dosta stvari dok letim iz jednog mjesta u drugo. Moji avioni su veselih boja i svako ko leti sa mnom se iznenadi kad ih vidi. Dominiraju nijanse crvene i bež boje. Dešava se i da spavam u njima", istakao je on jednom prilikom za "Lepotu i zdravlje".

O privatnom životu

"Ja sam jedna sasvim normalna osoba, s obzirom na moju poziciju koja nije nimalo uobičajena. Dosta vremena provodim sa svojom ćerkom, igram se sa njom i zabavljam se i kao i ostali ljudi, idem ujutro na posao a vraćam se uveče. Volim da provodim vrijeme sa prijateljima, obožavam italijansku i špansku kuhinju, ali volim i jela koja potiču iz Istočne Evrope", otkrio je.

(MONDO)