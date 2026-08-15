Pucnjava na univerzitetu u Americi, više osoba povrijeđeno: Policija traga za napadačima

Najmanje pet osoba ranjeno je u masovnoj pucnjavi na Univerzitetu u Virdžiniji. Povrijeđeni su prebačeni u bolnicu i nisu životno ugroženi, dok je više osumnjičenih i dalje u bekstvu.

Izvor: youtube/screenshot/WGN News

Više osoba povređeno je u oružanom napadu koji se u subotu rano ujutru dogodio na Univerzitetu u Virdžiniji, a policija i dalje traga za više osumnjičenih koji su u bekstvu, prenosi Gardijan.

Kampus, smešten oko 32 kilometra južno od Ričmonda, bio je pod strogom blokadom kada su nadležni objavili prve informacije o incidentu. Lokalni medij WTVR, pozivajući se na policiju okruga Česterfild, preneo je da su hitne službe pozvane u studentske domove oko 1.30 časova ujutru, kao i da je u napadu ranjeno pet osoba.

Iz policijske uprave univerziteta saopšteno je da je do pucnjave došlo u zoni aneksa "Kvad" (Quad). Povređeni su prebačeni u lokalne bolnice, a uprava univerziteta je potvrdila da je u incident umešano "više osumnjičenih", ali i da, prema prvim procenama, nijedna od zadobijenih povreda nije opasna po život. Policija se nalazi na licu mesta i apeluje na građane da izbegavaju to područje.

Više osoba povrijeđeno je u oružanom napadu koji se u subotu rano ujutru dogodio na Univerzitetu u Virdžiniji, a policija i dalje traga za više osumnjičenih koji su u bjekstvu, prenosi Gardijan.

Kampus, smješten oko 32 kilometra južno od Ričmonda, bio je pod strogom blokadom kada su nadležni objavili prve informacije o incidentu. Lokalni medij WTVR, pozivajući se na policiju okruga Česterfild, prenio je da su hitne službe pozvane u studentske domove oko 1.30 časova ujutru, kao i da je u napadu ranjeno pet osoba.

Iz policijske uprave univerziteta saopšteno je da je do pucnjave došlo u zoni aneksa "Kvad" (Quad). Povrijeđeni su prebačeni u lokalne bolnice, a uprava univerziteta je potvrdila da je u incident umiješano "više osumnjičenih", ali i da, prema prvim procjenama, nijedna od zadobijenih povreda nije opasna po život. Policija se nalazi na licu mjesta i apeluje na građane da izbjegavaju to područje.

BREAKING: Virginia State University on LOCKDOWN



Multiple people shot on campus this morning. Multiple suspects involved.



Police confirm several victims transported to hospitals. University says none of the injuries appear life-threatening at this time.



Campus remains locked…pic.twitter.com/9AY06mp3e3 — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman)August 15, 2026

Ovaj napad je samo još jedan u nizu sličnih incidenata širom SAD. Prema podacima nestranačke organizacije "Gun Violence Archive", zaključno sa subotom ujutru, od početka godine u Americi je zabilježeno blizu 300 masovnih pucnjava. Ova organizacija masovnu pucnjavu definiše kao događaj u kojem su ubijene ili ranjene najmanje četiri osobe.

Sjedinjene Američke Države godinama unazad bilježe visoku stopu oružanog nasilja, a značajan dio ovih tragedija odigrava se upravo u školama i univerzitetskim kampusima. Zastrašujuća statistika redovno pokreće apele za uvođenje strože federalne kontrole oružja, ali američki Kongres do danas nije usvojio takva ograničenja.