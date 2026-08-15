logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pucnjava na univerzitetu u Americi, više osoba povrijeđeno: Policija traga za napadačima

Pucnjava na univerzitetu u Americi, više osoba povrijeđeno: Policija traga za napadačima

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Najmanje pet osoba ranjeno je u masovnoj pucnjavi na Univerzitetu u Virdžiniji. Povrijeđeni su prebačeni u bolnicu i nisu životno ugroženi, dok je više osumnjičenih i dalje u bekstvu.

Pucnjava na američkom univerzitetu: Napadači otvorili vatru u studentskom domu, ranjeno pet osoba Izvor: youtube/screenshot/WGN News

Više osoba povređeno je u oružanom napadu koji se u subotu rano ujutru dogodio na Univerzitetu u Virdžiniji, a policija i dalje traga za više osumnjičenih koji su u bekstvu, prenosi Gardijan.

Kampus, smešten oko 32 kilometra južno od Ričmonda, bio je pod strogom blokadom kada su nadležni objavili prve informacije o incidentu. Lokalni medij WTVR, pozivajući se na policiju okruga Česterfild, preneo je da su hitne službe pozvane u studentske domove oko 1.30 časova ujutru, kao i da je u napadu ranjeno pet osoba.

Iz policijske uprave univerziteta saopšteno je da je do pucnjave došlo u zoni aneksa "Kvad" (Quad). Povređeni su prebačeni u lokalne bolnice, a uprava univerziteta je potvrdila da je u incident umešano "više osumnjičenih", ali i da, prema prvim procenama, nijedna od zadobijenih povreda nije opasna po život. Policija se nalazi na licu mesta i apeluje na građane da izbegavaju to područje.

Više osoba povrijeđeno je u oružanom napadu koji se u subotu rano ujutru dogodio na Univerzitetu u Virdžiniji, a policija i dalje traga za više osumnjičenih koji su u bjekstvu, prenosi Gardijan.

Kampus, smješten oko 32 kilometra južno od Ričmonda, bio je pod strogom blokadom kada su nadležni objavili prve informacije o incidentu. Lokalni medij WTVR, pozivajući se na policiju okruga Česterfild, prenio je da su hitne službe pozvane u studentske domove oko 1.30 časova ujutru, kao i da je u napadu ranjeno pet osoba.

Iz policijske uprave univerziteta saopšteno je da je do pucnjave došlo u zoni aneksa "Kvad" (Quad). Povrijeđeni su prebačeni u lokalne bolnice, a uprava univerziteta je potvrdila da je u incident umiješano "više osumnjičenih", ali i da, prema prvim procjenama, nijedna od zadobijenih povreda nije opasna po život. Policija se nalazi na licu mjesta i apeluje na građane da izbjegavaju to područje.

Ovaj napad je samo još jedan u nizu sličnih incidenata širom SAD. Prema podacima nestranačke organizacije "Gun Violence Archive", zaključno sa subotom ujutru, od početka godine u Americi je zabilježeno blizu 300 masovnih pucnjava. Ova organizacija masovnu pucnjavu definiše kao događaj u kojem su ubijene ili ranjene najmanje četiri osobe.

Sjedinjene Američke Države godinama unazad bilježe visoku stopu oružanog nasilja, a značajan dio ovih tragedija odigrava se upravo u školama i univerzitetskim kampusima. Zastrašujuća statistika redovno pokreće apele za uvođenje strože federalne kontrole oružja, ali američki Kongres do danas nije usvojio takva ograničenja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD pucnjava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ