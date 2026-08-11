Marinac pušten iz ruskog zatvora: Tramp otkrio kako je ubijedio Putina

Američki marinac pušten iz ruskog zatvora nakon četiri godine poslije pregovora Trampa sa Putinom.

Izvor: Sergei Sviridov / Zuma Press / Profimedia

Američki vojnik Robert Gilman oslobođen je danas iz ruskog zatvora, javlja "Skaj Njuz". On je bio u ruskom zatvoru od 2022. godine, a tim povodom se oglasio na svojoj društvenoj mreži "Truth social" američki predsjednik Donald Tramp koji je otkrio da je on uspio da ispregovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da Gilman bude pušten na slobodu.

"Ponosan sam što mogu da saopštim da je američki građanin Robert Gilman, i nekadašnji pripadnik marinaca, na putu svojoj kući! On je zarobljen u Rusiji 2022. godine, za vrijeme administracije bivšeg američkog predsjednika Džozefa Bajdena.

Nakon mog razgovora sa Putinom, Rusija je pristala da ga oslobodi, uglavnom na humanitarnoj bazi. Cijenimo ovakvu odluku, prije svega zbog činjenice da Rusija ništa nije tražila zauzvrat, nije se izvršila nikakva razmjena.

Robert će sleteti u vazdušnu bazu Endrus u Vašingtonu. Upravo sam razgovarao sa njim, ima samo jednu želju - veliki čizburger kada sleti.

Pobrinuću se za to. Tokom moje administracije, postao nam je prioritet da vratimo kući zarobljene Amerikance u inostranstvu i dosad smo to uradili u velikom broju", glasi deo Trampove objave.

Gilman će dobiti medicinsku pomoć kada stigne u Sjedinjene Američke Države. Njegova porodica je otputovala u Teksas, uključujući i njegovu majku, koja je bila u Rusiji da ga posjećuje u bolnici.