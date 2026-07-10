Na pomolu pooštravanje sankcija: SAD pripremaju novi zakon protiv Rusije

Četvoro američkih senatora saopštilo je danas da su postigli dogovor sa administracijom predsjednika Donalda Trampa o usvajanju ažuriranog zakona kojim bi bile pooštrene sankcije Rusiji.

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Senatori Ričard Blumental, Lindzi Grejem, Džin Šahin i Rodžer Viker naveli su da su zadovoljni postignutim napretkom i izrazili očekivanje da će zakon uskoro biti usvojen, prenosi Rojters.

"Ponosni smo što možemo da objavimo da smo postigli dogovor sa Trampovom administracijom o usvajanju ažuriranog zakona o sankcijama Rusiji. Veoma smo zadovoljni ovim značajnim napretkom i očekujemo da ćemo uskoro usvojiti zakon", navodi se u zajedničkom saopštenju senatora.

Oni ističu da je, zbog intenziviranja ruskih napada na civile u Ukrajini, neophodno da zakonodavna i izvršna vlast zajednički djeluju kako bi uvele mjere koje će povećati pritisak na zemlje koje kupuju rusku naftu i prirodni gas, a koje, kako navode, finansiraju rusku ratnu mašineriju.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev Rojtersa za komentar.

Prijedlog zakona, na kojem senator Lindzi Grejem mjesecima radi zajedno sa republikancima i demokratama, predviđa uvođenje sankcija državama koje nastavljaju poslovanje sa Rusijom, uključujući kupce ruskih energenata, zbog odbijanja Moskve da pregovara o mirovnom sporazumu sa Ukrajinom.

Vašington je prošlog mjeseca dozvolio kupovinu ruske nafte koja se već nalazila u tankerima kako bi pomogao energetski ranjivim zemljama da se izbore sa krizom. Nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju sa Iranom cijene nafte vratile su se na nivo prije izbijanja sukoba, ali postoji bojazan da bi ponovno ograničavanje kupovine ruske nafte moglo dodatno povećati pritisak na tržište zbog novih vojnih udara na Iran.