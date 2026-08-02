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Troje mrtvih i desetine ranjenih ispred elitnog restorana: Horor u Moskvi, žena pokušala da unese bombu (Foto)

Troje mrtvih i desetine ranjenih ispred elitnog restorana: Horor u Moskvi, žena pokušala da unese bombu (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Najmanje tri osobe su poginule, a 21 je povrijeđena u eksploziji ispred restorana u centru Moskve. Meta napada bombaša samoubice navodno je bio ruski vojni komandant koji je tu slavio rođendan.

žena aktivirala bombu u restoranu u moskvi Izvor: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP / Profimedia

Najmanje tri osobe su poginule, a 21 je povređena u eksploziji ispred italijanskog restorana "Balzi Rossi" u centru Moskve, izvijestili su ruski državni mediji pozivajući se na bezbjednosne službe, prenosi BBC.

Prema navodima ruskog Nacionalnog antiterorističkog komiteta, žena koja je nosila improvizovanu eksplozivnu napravu pokušala je da uđe u restoran, ali ju je radnik obezbjeđenja zaustavio. U tom trenutku bomba je eksplodirala. Poginuli su žena, radnik obezbjeđenja i jedan gost restorana, u kojem se u to vrijeme održavalo privatno okupljanje.

Anton Geraščenko, bivši savjetnik u ukrajinskom Ministarstvu unutrašnjih poslova, objavio je na mreži Iks (X) da je više ruskih medija i blogera prenijelo da je u restoranu rođendan slavio Aleksandar Čajko, komandant ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga. Vlasti zasad nisu objavile ko je bio moguća meta napada, ali se u Rusiji već nagađa da bi eksplozija mogla da bude povezana sa ratom u Ukrajini. Posljednjih godina u Moskvi i okolini ubijeno je više visokih ruskih vojnih zvaničnika, a Kremlj je za te napade optužio Ukrajinu.

Prve informacije su govorile da je do eksplozije došlo u kuhinji restorana, ali je uprava kasnije saopštila da se incident dogodio izvan objekta. Restoran se nalazi u jednoj od poznatih moskovskih zgrada iz Staljinovog doba, a policija je nakon eksplozije zatvorila okolne ulice. Ruska novinska agencija RIA objavila je snimke na kojima se vide teško naoružani pripadnici bezbednosnih snaga koji obezbeđuju mesto događaja.

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Rusija restoran bomba napad

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