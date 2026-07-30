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Medvedev najavio kako će se završiti rat u Ukrajini: Otkrio i šta Rusiju čeka poslije sukoba

Medvedev najavio kako će se završiti rat u Ukrajini: Otkrio i šta Rusiju čeka poslije sukoba

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Zamjenik predsjednika Saveta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da će se sukob završiti pobjedom Moskve, nakon čega će vlasti morati da prebace dio ljudi iz vojnog u civilni sektor privrede.

Medvedev o ratu u Ukrajini Izvor: Shutterstock/Anton Veselov/paparazzza

Zamjenik predsednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da će se ruska "specijalna vojna operacija" završiti pobjedom Moskve.

"Kada se sukob završi, a sigurno će se završiti našom pobjedom, moraćemo da obezbjedimo prebacivanje ljudi iz jednog sektora, odnosno vojnog, u drugi, civilni sektor, i sprovedemo strategiju diversifikacije", rekao je Medvedev na sastanku sa učesnicima Nacionalnog omladinskog foruma "Gvardejsk", prenosi TASS.

Medvedev je u tom kontekstu kao primjer naveo bespilotne letjelice.

"Naučili smo kako da ih proizvodimo, dok smo ih donedavno pravili samo u malim količinama", rekao je Medvedev.

On je dodao da je Rusija sada jedna od vodećih zemalja u toj oblasti.

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PODNEVNI DNEVNIK 30.07.2026.
Izvor: kuriir tv
Izvor: kuriir tv

 (TASS/Mondo) 

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Tagovi

Dmitri Medvedev Rusija Rat u Ukrajini

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Hvala što ste poslali vijest.

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