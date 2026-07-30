Poskupljenje, gužve na granicama ili suzbijanje sive ekonomije: Šta donosi markiranje goriva u BiH?

Objavljivanjem cjenovnika markiranja goriva u Službenom listu BiH najavljeno je uvođenje ove prakse, koja bi mogla dovesti do poskupljenja derivata na pumpama za 3,88 feninga po litru ukoliko se novonastali troškovi u potpunosti prenesu na krajnje potrošače.

Izvor: Shutterstock

Cijenu markiranja odredile su izabrane kompanije "Inspekt RGH" iz Sarajeva, "ConTek" iz Ljubuškog, "Inspekt" iz Zvornika i "Authentix Inc" iz Dalasa, pri čemu naknada za 1.000 litara goriva iznosi 33,18 KM bez PDV-a, odnosno 38,82 KM sa uračunatim PDV-om.

Pored osnovne usluge markiranja, u zvaničnoj objavi su definisane i cijene pratećih laboratorijskih procedura, pa će tako ponovljeno arbitražno ispitivanje po žalbi koštati 1.200 KM bez PDV-a (1.404 KM sa PDV-om), dok će vanredno uzorkovanje i analiza koncentracije markera na zahtjev klijenta iznositi 800 KM bez PDV-a (936 KM sa PDV-om).

Firme koje obavljaju ovaj posao izabrane su putem javnog tendera koji je raspisalo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a petogodišnji ugovor dodijeljen je konzorcijumu koji predvodi američka kompanija "Authentix". Čitav postupak uslijedio je nakon što je Savjet ministara BiH krajem prošle godine usvojilo Pravilnik o sistemu obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva, čime je predviđeno dodavanje posebnih hemijskih markera u derivate radi lakšeg utvrđivanja njihove namjene i poreskog statusa.

Zastupnici ove mjere naglašavaju da će se uvođenjem markiranja onemogućiti trgovina nekvalitetnim gorivima, smanjiti emisija štetnih materija iz vozila i znatno suzbiti siva ekonomija, uz istovremeno povećanje budžetskih prihoda od poreza i stvaranje ravnopravnih uslova poslovanja za sve uvoznike i distributere naftnih derivata.

S druge strane, prema pisanju portala Klix, protivnici uvođenja ovog sistema upozoravaju da je potencijalni skok cijena na benzinskim pumpama samo jedna od negativnih posljedica, ističući da bi pojedine odredbe pravilnika mogle izazvati dodatne gužve i zastoje na graničnim prelazima, uz napomenu da se praksa obaveznog markiranja goriva primjenjuje u veoma malom broju evropskih zemalja.