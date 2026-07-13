Inspektorat RS kreće u kontrole marži zbog najavljenog rasta cijena goriva

Povodom najava o mogućem rastu cijena tečnih naftnih goriva usljed poskupljenja nafte na svjetskim berzama, Republička tržišna inspekcija je saopštila da nastavlja sa kontinuiranim nadzorom formiranja cijena naftnih derivata u Republici Srpskoj.

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Iz Inspektorata navode da su svi trgovci koji obavljaju djelatnost trgovine naftnim derivatima dužni da se striktno pridržavaju marži propisanih odlukom Vlade Republike Srpske, koja je donesena s ciljem očuvanja životnog standarda stanovništva.

Podsjećaju da je stanje na tržištu u prethodnom periodu bilo znatno stabilnije u odnosu na mart, kada su zabilježene značajne nepravilnosti, zbog kojih su trgovci bili sankcionisani.

Usljed trenutnih okolnosti na globalnom nivou, iz Inspektorata upozoravaju da su mogući poremećaji koji bi mogli uticati i na tržište Republike Srpske. S tim u vezi, kontrola formiranja cijena ostaje u fokusu rada inspekcije kako bi se zaštitili ekonomski interesi građana i spriječilo nerealno formiranje cijena.

"Inspekcija će pratiti stanje na terenu i prilagođavati svoj rad kako to situacija bude zahtijevala", poručili su iz Inspektorata Republike Srpske.