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Srbija ponovo smanjuje akcize na gorivo, odluka na snazi od ponedjeljka

Srbija ponovo smanjuje akcize na gorivo, odluka na snazi od ponedjeljka

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Vlada Srbije smanjuje akcizu na gorivo za 10 odsto od ponedjeljka, kako bi ublažila posljedice rasta cijena nafte i inflacije.

Vlada Srbije smanjuje akcize na gorivo za 10 odsto Izvor: Zorana Jevtić

Vlada Srbije će od ponedjeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10 odsto, potvrđeno je danas Tanjugu u Ministarstvu finansija.

Vlada ponovo smanjuje akcize na gorivo da bi ublažila posljedice zbog ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Cijene nafte od juče ponovo rastu poslije nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku, odnosno nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da je prekid vatre sa Iranom, prema njegovoj ocjeni, okončan i zapretio novim vojnim udarima i uvođenjem nove blokade.

(Blic/MONDO)

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Srbija gorivo akcize

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