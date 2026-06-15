logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nastavlja se subvencija cijena naftnih derivata: Gorivo jeftinije za 0,10 KM po litru do 15. jula

Nastavlja se subvencija cijena naftnih derivata: Gorivo jeftinije za 0,10 KM po litru do 15. jula

Autor Dušan Volaš
0

Vlada Republike Srpske je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela odluku o produžetku mjere direktne podrške do 15. jula, kojom se nastavlja praksa umanjenja cijene bezolovnog benzina i dizela za 0,10 KM po litru na benzinskim stanicama širom Srpske.

Gorivo jeftinije za 0,10 KM po litru do 15. jula Izvor: Zorana Jevtić

Podsjećamo, Vlada je prvobitnu odluku donijela 1. aprila 2026. godine, kojom je omogućeno da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na navedeno umanjenje cijene prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel-goriva.

Ova mjera trenutno se realizuje putem mreže od 45 trgovaca naftnim derivatima, koji su svoje usluge prilagodili na ukupno 281 prodajnom mjestu.

Lista privrednih subjekata koji učestvuju u ovoj mjeri dostupan je na veb stranici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, na ovom linku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

gorivo Vlada RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ