Nastavlja se subvencija cijena naftnih derivata: Gorivo jeftinije za 0,10 KM po litru do 15. jula

Vlada Republike Srpske je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela odluku o produžetku mjere direktne podrške do 15. jula, kojom se nastavlja praksa umanjenja cijene bezolovnog benzina i dizela za 0,10 KM po litru na benzinskim stanicama širom Srpske.

Izvor: Zorana Jevtić

Podsjećamo, Vlada je prvobitnu odluku donijela 1. aprila 2026. godine, kojom je omogućeno da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na navedeno umanjenje cijene prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel-goriva.

Ova mjera trenutno se realizuje putem mreže od 45 trgovaca naftnim derivatima, koji su svoje usluge prilagodili na ukupno 281 prodajnom mjestu.

Lista privrednih subjekata koji učestvuju u ovoj mjeri dostupan je na veb stranici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, na ovom linku.