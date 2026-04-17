Ministarstvo ažuriralo listu: U mjeri podrške sada 246 benzinskih pumpi širom Srpske

Ministarstvo ažuriralo listu: U mjeri podrške sada 246 benzinskih pumpi širom Srpske

Autor Nikolina Damjanić
0

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske danas je ažuriralo listu učesnika u direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu nafte na kojoj je sada 246 benzinskih pumpi širom Srpske.

Benzinska pumpa Izvor: Slaven Petković - Mondo

Sada učestvuje 35 trgovaca na malo naftnim derivatima, a lista je proširena sa još tri privredna subjekta - "Egzotik" iz Prijedora, "Teko promet" iz Bijeljine i "Dragstes" iz Brčkog, saopšteno je iz Ministarstva trgovine i turizma.

Lista je ažurirana u skladu sa sklopljenim ugovorima o poslovno-tehničkoj saradnji u realizaciji ove odluke.

Iz Ministarstva trgovine i turizma naveli su da poziv privrednim subjektima za učešće u ovoj mjeri ostaje otvoren tokom cijelog perioda važenja odluke, odnosno do 16. maja.

Dodali su i da će liste uključenih privrednih subjekata biti redovno ažurirane po priključivanju novih učesnika.

Lista privrednih subjekata koji učestvuju u ovoj mjeri dostupna je na veb-stranici Ministarstva trgovine i turizma na linku.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

