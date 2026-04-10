Vlada Srbije dodatno smanjila akcize na naftne derivate

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
0

Vlada Srbije donijela je novu odluku o dodatnom smanjenju akciza na gorivo koje će biti niže za ukupno 25 odsto u odnosu na ono što je predviđeno Zakonom o akcizama, kako bi se spriječio veći rast cijena naftnih derivata.

Prema toj odluci nivo akcize je dodatno smanjen sa 20 na 25 odsto u odnosu na zakonski nivo.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku u periodu do 24. aprila 2026. godine, akciza na bezolovni benzin iznosiće 54 dinara po litru, dok je za dizel određena na 55,53 dinara, prenose Nezavisne novine.

Vlada Srbije donijela je sredinom marta odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derifate nafte i to za 20 odsto.

Kako su naveli iz Ministarstva finansija zbog rasta cijena sirove nafte na svetskom tržištu država preuzima teret na sebe i smanjuje iznose akciza na olovni benzin, bezolovni benzin, odnosno benzin i gasna ulja ili dizel.

Maksimalna maloprodajna cijena evrodizela do 17. aprila iznosiće 217 dinara, a benzin će koštati 191 dinar po litru.

