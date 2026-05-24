Na društvenim mrežama prijetio smrću Vučiću: Uhapšen muškarac iz Sremske Mitrovice

Muškarac G.T. (51) uhapšen je u Sremskoj Mitrovici zbog sumnje da je preko društvenih mreža u video-snimku iznio prijetnje smrću predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Policija u Sremskoj Mitrovici uhapsila je G.T. (51) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, sumnja se da je osumnjičeni u video-snimku objavljenom na društvenim mrežama izneo pretnje smrću predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 sati.

Nakon toga biće priveden tužilaštvu uz krivičnu prijavu.