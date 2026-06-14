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Crni bilans pomorske nesreće kod Splita: Troje mrtvih nakon sudara katamarana i jedrilice, potraga i dalje traje

Crni bilans pomorske nesreće kod Splita: Troje mrtvih nakon sudara katamarana i jedrilice, potraga i dalje traje

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Tri osobe su poginule, a za jednom se i dalje traga nakon teške pomorske nesreće koja se danas dogodila između ostrva Šolta i Brač. U sudaru katamarana i jedrilice spasene su četiri osobe, saopštila je policija, javljaju hrvatski mediji.

Epilog sudara jedrilice i katamarana Izvor: mikeforemniakowski/Shutterstock

U teškoj pomorskoj nesreći koja se danas oko 11.38 časova dogodila u akvatorijumu između ostrva Šolta i Brač poginule su tri osobe, dok se za jednom osobom i dalje traga.

"U pomorskoj nesreći koja se oko 11.38 sati danas dogodila u akvatorijumu između ostrva Šolta i Brač, smrtno su stradale tri osobe, a za jednom osobom se još traga. Ostalim putnicima sa jedrilice, njih četvoro, ekipa Hitne pomoći pružila je medicinsku pomoć na mjestu nesreće i nije bilo potrebe za njihovim prevozom u bolnicu", saopštila je policija.

Na mjestu nesreće biće obavljen uviđaj kojim će rukovoditi zamjenica županijskog državnog tužioca uz učešće vještaka za saobraćaj i asistenciju policije.

Prema dostupnim informacijama, u nesreći je učestvovao katamaran Krilo Nord, putnički brod koji plovi pod hrvatskom zastavom. Riječ je o brzom putničkom plovilu dugom 41,3 metra, koje saobraća na redovnoj liniji između Splita i Supetra na Braču.

U trenutku nesreće katamaran je plovio ka Braču brzinom od oko 28 čvorova.

Nesreća se dogodila u akvatorijumu Splitskih vrata, između Milne na Braču i ostrva Šolta, kada je došlo do sudara katamarana i jedrilice, koja je potom potonula.

Na terenu su angažovani pripadnici pomorske policije, Lučke kapetanije i Hitne pomoći, dok su u akciji traganja učestvovala i druga plovila koja su se u tom trenutku nalazila u blizini.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do sudara za sada nisu poznate i biće utvrđene tokom istrage.

 (Index.hr/Mondo) 

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