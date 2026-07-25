"Ovo je neprihvatljivo, odmah prestanite": Vašington odbrusio Ukrajini zbog udara u Crnom moru

Diplomatski potez Vašingtona uslijedio je nakon što su ukrajinski dronovi kod Novorosijska ugrozili poslovanje američkog naftnog giganta "Ševron".

Izvor: Iranian Army Office / Zuma Press / Profimedia

Trampova administracija je zvanično upozorila Ukrajinu da prestane da napada brodove koji nisu ruski u Crnom moru. Diplomatska poruka je poslata nakon što je serija napada dronova ugrozila naftne operacije povezane sa američkom energetskom kompanijom Ševron, piše Kijev post.

Diplomatsko upozorenje uslijedilo je nakon što su se izvršni direktor kompanije Ševron, Majk Virt, i drugi lideri naftne industrije sastali sa visokim zvaničnicima američke administracije početkom ove nedjelje. Rukovodioci su zatražili zaštitu za svoje poslovanje u Kazahstanu.

Njihovu reakciju su podstakli ukrajinski napadi na četiri tankera u blizini ruske crnomorske luke Novorosijsk, a jedan od pogođenih brodova je angažovao Ševron. Američki zvaničnik je potvrdio za WSJ da je administracija izdala zvanično upozorenje Ukrajini nakon tih razgovora.

Naglašeno je da su napadi na brodove koji nisu ruski, u tom regionu neprihvatljivi.

"Administracija smatra Kaspijski konzorcijum za cjevovod (KCP) ključnim kanalom za transport energije iz Kazahstana na evropska tržišta i alternativom ruskoj energiji", rekao je zvaničnik.

Ekonomski značaj Kaspijskog cjevovoda

Ruska luka Novorosijsk služi kao ključno čvorište za izvoz nafte i predstavlja krajnju tačku Kaspijskog naftovoda, mreže koja prenosi približno dva procenta svjetske dnevne zalihe sirove nafte.

Ševron posjeduje 15 odsto udela u CPK-u, a cevovod transportuje naftu iz tri glavna nalazišta preko Kazahstana i Rusije do Crnog mora. Američka kompanija takođe poseduje 50% udjela u nalazištu Tengiz, najproduktivnijem od tri, koje čini oko 12 odsto ukupne svjetske proizvodnje sirove nafte kompanije Ševron.

Iako sam naftovod i polja nisu fizički oštećeni, nedavni napadi dronova doveli su do ograničenja utovara sirove nafte na terminalu u Novorosijsku. Zbog zatvaranja, Kazahstan je bio primoran da smanji domaću proizvodnju nafte jer su kapaciteti skladištenja postali nedovoljni.

WSJ piše da Trampova administracija ima jasan interes da obezbijedi neprekidan protok Ševronove nafte. Cijene nafte su nedavno premašile 100 dolara po barelu zbog problema sa snabdijevanjem sa Bliskog istoka, a produženo smanjenje snabdijevanja preko CPC mreže značilo bi veliku finansijsku štetu za Ševronove desetine milijardi dolara regionalnih investicija.

Širenje ukrajinskih napada dronovima

Diplomatski pritisak iz Vašingtona dolazi u trenutku kada ukrajinska vojska pojačava napore da oslabi rusku logistiku i ekonomsku infrastrukturu u Crnom moru. Generalštab Oružanih snaga Ukrajine potvrdio je napad na tanker u Crnom moru u noći sa srijede na četvrtak. Naveli su da je brod prevozio rusku naftu i gorivo za potrebe ruske vojske.

Pomorski udari su dio šire kampanje. Komandant snaga bespilotnih sistema, Robert "Mađar" Brovdi, izvijestio je u srijedu da su ukrajinski dronovi pogodili 13 ruskih brodova i 13 energetskih objekata na okupiranom Krimu za 48 sati.

Brovdi je dodao da je operacija Moločka takođe ciljala 13 brodova iz takozvane "flote u sjenci", koja uključuje tankere, teretne brodove i plutajuće dizalice koje Moskva koristi da bi izbjegla zapadne sankcije. Ovim se ukupan broj plovila koja su bila meta tokom 13-dnevne kampanje povećava na 172.

Zbog stalnog pritiska na vojnu i logističku infrastrukturu u regionu, ruske okupacione vlasti su navodno započele pripreme za moguću evakuaciju porodica pripadnika Crnomorske flote i civilnih vojnih službenika sa Krima.