Ukrajinski dronovi stigli do Sankt Peterburga: Pogođeno skladište "Vajldberisa"

Ukrajinski dronovi napali su Sankt Peterburg, a napad je usmjeren na civilnu infrastrukturu na Moskovskoj magistrali, izjavio je guverner Aleksandar Beglov.

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Beglov je naveo da su aktivni ruski sistemi protivvazdušne odbrane.

Obustavljen je rad logističkih centara i skladiša najveće ruske platforme za onlajn trgovinu "Vajldberis".

Istovremeno, guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko rekao je da je sinoć uništeno 59 ukrajinskih dronova, ali da su tri osobe povrijeđene u napadu drona na skladište platforme "Vajldberis" u selu Novosaratovka.

Massive fires seen from all of St Petersburg this morning after Russian oil facilities and logistics centers have been struck by swarms of Ukrainian long-range dronespic.twitter.com/Sm4gN9h6qd — Visegrád 24 (@visegrad24)July 24, 2026

"Kao rezultat napada drona, izbio je požar u skladištu `Vajldberisa`. Tri osobe su povrijeđene, njihovo stanje je stabilno", objavio je Drozdenko na društvenim mrežama.

On je dodao da je dron pogodio i skladište živinarske farme u Lenjingradskoj oblasti koje se potom srušilo, ali da niko nije povrijeđen.