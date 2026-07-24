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Ukrajinski dronovi stigli do Sankt Peterburga: Pogođeno skladište "Vajldberisa"

Ukrajinski dronovi stigli do Sankt Peterburga: Pogođeno skladište "Vajldberisa"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Ukrajinski dronovi napali su Sankt Peterburg, a napad je usmjeren na civilnu infrastrukturu na Moskovskoj magistrali, izjavio je guverner Aleksandar Beglov.

ukrajinski dronovi napali sankt peterburg Izvor: X/Screenshot

Beglov je naveo da su aktivni ruski sistemi protivvazdušne odbrane.

Obustavljen je rad logističkih centara i skladiša najveće ruske platforme za onlajn trgovinu "Vajldberis".

Istovremeno, guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko rekao je da je sinoć uništeno 59 ukrajinskih dronova, ali da su tri osobe povrijeđene u napadu drona na skladište platforme "Vajldberis" u selu Novosaratovka.

"Kao rezultat napada drona, izbio je požar u skladištu `Vajldberisa`. Tri osobe su povrijeđene, njihovo stanje je stabilno", objavio je Drozdenko na društvenim mrežama.

On je dodao da je dron pogodio i skladište živinarske farme u Lenjingradskoj oblasti koje se potom srušilo, ali da niko nije povrijeđen.

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Tagovi

Rat u Ukrajini Ukrajina Rusija napadi

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