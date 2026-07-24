Ukrajinski dronovi stigli do Sankt Peterburga: Pogođeno skladište "Vajldberisa"

Ukrajinski dronovi napali su Sankt Peterburg, a napad je usmjeren na civilnu infrastrukturu na Moskovskoj magistrali, izjavio je guverner Aleksandar Beglov.
Beglov je naveo da su aktivni ruski sistemi protivvazdušne odbrane.
Obustavljen je rad logističkih centara i skladiša najveće ruske platforme za onlajn trgovinu "Vajldberis".
Istovremeno, guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko rekao je da je sinoć uništeno 59 ukrajinskih dronova, ali da su tri osobe povrijeđene u napadu drona na skladište platforme "Vajldberis" u selu Novosaratovka.
Massive fires seen from all of St Petersburg this morning after Russian oil facilities and logistics centers have been struck by swarms of Ukrainian long-range dronespic.twitter.com/Sm4gN9h6qd— Visegrád 24 (@visegrad24)July 24, 2026
"Kao rezultat napada drona, izbio je požar u skladištu `Vajldberisa`. Tri osobe su povrijeđene, njihovo stanje je stabilno", objavio je Drozdenko na društvenim mrežama.
On je dodao da je dron pogodio i skladište živinarske farme u Lenjingradskoj oblasti koje se potom srušilo, ali da niko nije povrijeđen.
Ještě pár epických záběrů ze Sankt Petěrburgu. Zveřejnila exilenova.pic.twitter.com/lCQntn5FPC— Martin Dorazín (@mdorazin)July 24, 2026