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Rusija tvrdi da je zauzela još jedno naselje u Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine

Rusija tvrdi da je zauzela još jedno naselje u Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage grupe "Istok" zauzele Voljnoje u Dnjepropetrovskoj oblasti i tvrdi da je ukrajinska vojska tokom prethodna 24 sata izgubila oko 1.500 pripadnika.

Rusija tvrdi da je zauzela Voljnoje u Dnjepropetrovskoj oblasti Izvor: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Pripadnici ruske grupe trupa "Istok" zauzeli su naselje Voljnoje u Dnjepropetrovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, navodi TASS.

"Jedinice grupe trupa 'Istok' nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane i, kao rezultat odlučnih akcija, oslobodile su naselje Voljnoje u Dnjepropetrovskoj oblasti", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da su Oružane snage Ukrajine tokom prethodna 24 sata izgubile oko 1.500 pripadnika u zoni borbenih dejstava.

Prema podacima Ministarstva, ukrajinske snage izgubile su više od 210 vojnika u zoni odgovornosti grupe "Sjever", do 200 u zoni djelovanja grupe "Zapad" i više od 195 na području na kojem djeluje grupa "Jug".

Ruska strana takođe tvrdi da je u zoni odgovornosti grupe "Centar" stradalo više od 340 ukrajinskih vojnika, do 480 u zoni djelovanja grupe "Istok" i više od 75 na području na kojem djeluje grupa "Dnjepar".

 (TASS/Mondo) 

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