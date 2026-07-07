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Ukrajinske rakete pogodile aerodrom i gasovod u Rusiji: Izbio veliki požar, ima mrtvih i ranjenih

Ukrajinske rakete pogodile aerodrom i gasovod u Rusiji: Izbio veliki požar, ima mrtvih i ranjenih

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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U ukrajinskom raketnom napadu pogođeni su aerodrom u Belgorodu i objekat za upravljanje magistralnim gasovodima, dok su pojedini dijelovi Belgorodske oblasti ostali bez struje i vode.

Novi snažan udar Ukrajine na Rusiju Izvor: screenhsot/Twitter

Ukrajinske rakete pogodile su tokom noći 7. jula aerodrom u Belgorodu i objekat za upravljanje radom magistralnih gasovoda, dok je u Belgorodskoj oblasti zabilježen nestanak električne energije, prenose lokalne vlasti i ruski Telegram kanali.

Prema navodima Telegram kanala Exilenova Plus, nakon raketnog napada izbio je požar na aerodromu u Belgorodu.

Istovremeno, kako prenosi nezavisni ruski kanal Astra, pogođen je i zapaljen objekat Belgorodskog linearnog proizvodnog centra za upravljanje magistralnim gasovodima.

Guverner Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvajev potvrdio je da je oblast tokom noći bila izložena "masovnom raketnom napadu Oružanih snaga Ukrajine", ali nije precizirao da su pogođeni aerodrom i gasna infrastruktura.

Prema njegovim riječima, jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene u selu Belovskoje, dok je u selu Puškarnoje u napadu izbio požar na jednoj zgradi.

"Još jednom je oštećena energetska infrastruktura, zbog čega u pojedinim dijelovima Belgoroda i više opština ima prekida u snabdijevanju električnom energijom i vodom", rekao je Šuvajev.

Ranije je Telegram kanal Exilenova Plus objavio da je zbog napada na energetsku infrastrukturu došlo do nestanka struje u Belgorodskoj oblasti.

Belgorođska oblast nalazi se uz granicu sa Ukrajinom, u blizini Sumske, Harkovske i Luganske oblasti.

Ukrajina je posljednjih mjeseci intenzivirala napade na rusku logistiku i energetsku infrastrukturu kako bi oslabila sposobnost Moskve da nastavi ratne operacije.

Ukrajinske snage redovno gađaju vojnu infrastrukturu duboko na teritoriji Rusije i u okupiranim oblastima s ciljem da umanje ruske vojne kapacitete.

Tokom noći između 6. i 7. jula ukrajinske snage pogodile su i rafineriju nafte u Omsku, gotovo 2.500 kilometara od ukrajinske granice, saopštio je Generalštab Ukrajine.

Prema navodima ukrajinske vojske, ta rafinerija bila je posljednja od 11 najvećih ruskih proizvođača benzina koja je pogođena u ukrajinskim napadima.

 (Kijev Indipendent/Mondo) 

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Rat u Ukrajini Rusija Ukrajina

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