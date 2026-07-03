"Pošaljite Patriot sisteme odmah": Poslije smrtonosnog ruskog udara Zelenski uputio hitan apel NATO-u

Ukrajina će na predstojećem samitu NATO-a zatražiti od saveznika hitnu isporuku sistema protivvazdušne odbrane, upozoravajući da kašnjenje u ispunjavanju obećanih isporuka košta ljudskih života dok Rusija pojačava raketne napade.

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Ukrajina je pozvala saveznike da na narednom samitu NATO-a donesu hitne odluke o jačanju protivvazdušne odbrane, upozoravajući da odlaganje isporuke raketa za sisteme Patriot ima ozbiljne posljedice po civile zbog sve intenzivnijih ruskih napada balističkim projektilima.

Kijev je zatražio od gotovo 40 partnerskih država da tokom jula iz postojećih zaliha hitno prebace rakete za sistem Patriot u Ukrajinu, uz obećanje da će kasnije biti nadoknađene novim isporukama koje su već ugovorene.

Zelenski: Mogli smo da spasemo više života

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, koji bi trebalo da prisustvuje samitu NATO-a u Ankari, izjavio je da je kašnjenje u isporuci obećane vojne pomoći imalo visoku cijenu.

"Da su naši partneri na vrijeme isporučili ono što su obećali, mogli smo da spasemo više domova i, iskreno, više života", rekao je Zelenski tokom obilaska stambene zgrade oštećene u ruskom napadu u kijevskom naselju Darnicki.

Poziv Ukrajine dolazi nakon jednog od najsmrtonosnijih ruskih napada na Kijev posljednjih mjeseci, u kojem je tokom noći između 1. i 2. jula poginulo najmanje 30 ljudi.

Patriot jedina zaštita od balističkih raketa

Prema navodima ukrajinskog Ministarstva odbrane, američki sistem Patriot trenutno je jedina efikasna zaštita od ruskih balističkih raketa, ali su zalihe presretača gotovo iscrpljene.

Iako je Ukrajina već potpisala ugovore za nabavku stotina raketa PAC-2 uz podršku Njemačke, prve isporuke očekuju se tek za nekoliko godina.

Ukrajinski zvaničnici tvrde da su tokom pojedinih ruskih napada raspolagali sa svega nekoliko presretača protiv više desetina balističkih projektila.

Kijev traži dugoročnu vojnu podršku

Na samitu NATO-a Ukrajina će, osim hitne vojne pomoći, tražiti i da evropske članice Alijanse usvoje najmanje dvogodišnji plan finansijske podrške, kao i konkretne odluke o zajedničkoj proizvodnji raketa i uključivanju Ukrajine u budući evropski sistem protivraketne odbrane.

Kako prenosi Euronews, Kijev želi da NATO u završnoj deklaraciji prepozna Ukrajinu ne samo kao primaoca pomoći, već i kao zemlju koja doprinosi bezbjednosti evroatlantskog prostora.

(Euronews/Mondo)