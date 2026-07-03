Rusija izvela masovni napad, broj mrtvih drastično porastao: Lansirano skoro 500 dronova na Kijev

Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev porastao je na 25, a akcije potrage i dalje traju. Tokom noći na grad je lansirano gotovo 500 dronova i više od 70 balističkih raketa.

Izvor: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev tokom noći povećao se na 25, objavio je večeras načelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko.

On je objavio na Telegramu da su na jednoj od lokacija u Darničkom okrugu Kijeva i dalje u toku akcija potrage i raščišćavanje ruševina, tako da je moguće da će biti pronađeno još tijela, prenio je Ukrinform.

Prethodno je bilo saopšteno da je najmanje 21 osoba poginula u ruskom napadu na Kijev.

Na više lokacija širom Kijeva bilo je angažovano više od 600 vatrogasaca i spasilaca.

Ruske snage su tokom noći izvele masovan napad na ukrajinsku prijestonicu, pri čemu je pogođeno više dijelova grada.

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko saopštila je ranije danas da je u napadu pogođeno više od 20 stambenih zgrada, kao i da je oko stotinu kuća oštećeno usljed granatiranja.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je Rusija tokom napada upotrebila gotovo 500 dronova i više od 70 balističkih raketa, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

(Blic/MONDO)