Njemačka istraživala napad na Sjeverni tok: Ukrajina po prvi put optužena za jednu od najvećih sabotaža u srcu Evrope

Njemački tužioci prvi put su saopštili da sumnjaju da ukrajinske vlasti stoje iza sabotaže gasovoda Sjeverni tok 2022. godine, dok je protiv ukrajinskog državljanina podignuta optužnica za niz teških krivičnih djela.

Izvor: YouTube/Idiokratija/Sputink

Njemački tužioci su danas po prvi put saopštili da smatraju da ukrajinske vlasti stoje iza sabotaže gasovoda Sjeverni tok 2022. godine, koji povezuje Rusiju sa Evropom.

U saopštenju u kojem su detaljno iznijete optužbe podignute protiv osumnjičenog Serhija K. tužioci su naveli da su on i šest saučesnika djelovali "po naređenjima državnih vlasti u Ukrajini".

Rekli su da je plan bio da se "unište gasovodi Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2" u septembru 2022. godine i opisali optužene kao "vojno osoblje".

Njemački mediji su objavili da je pedesetogodišnji ukrajinski državljanin optužen za:

Saučesništvo u ratnom zločinu

Ometanje javnih službi

Izazivanje eksplozije

Uništavanje objekata

Optužbe su uslijedile nakon izručenja Serhija K. Njemačkoj iz Italije, gdje je uhapšen po njemačkoj potjernici u avgustu 2025. godine. K. je negirao umiješanost, a njegov advokat je rekao novinskoj agenciji Rojters da je uvjeren da će njegov klijent biti oslobođen optužbi.