Njemačka podigla optužnicu zbog eksplozija na "Sjevernom toku": Ukrajinac negira umiješanost

Njemačko savezno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv ukrajinskog državljanina zbog eksplozija na gasovodu "Sjeverni tok". Osumnjičeni negira optužbe.

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Njemačko savezno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv ukrajinskog državljanina zbog eksplozija na gasovodu "Sjeverni tok", prenose njemački mediji.

Kako navodi ARD, tužioci terete ukrajinskog državljanina Serhija K. za napade na civilnu energetsku infrastrukturu, izazivanje eksplozija i uništavanje objekata.

Osumnjičeni je uhapšen 21. avgusta 2025. godine u italijanskoj provinciji Rimini, nakon čega je 27. novembra iste godine izručen Njemačkoj.

Serhij K. negirao je da je umiješan u eksplozije. Njegov advokat Nikola Kanestrini izjavio je da je uvjeren kako će njegov klijent biti oslobođen tokom suđenja u Njemačkoj.

Eksplozije na gasovodu "Sjeverni tok", kojim je ruski gas dopreman u Evropu, dogodile su se nekoliko mjeseci nakon početka rata u Ukrajini u februaru 2022. godine i postale jedno od glavnih pitanja u odnosima između Moskve i zapadnih zemalja.