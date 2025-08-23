logo
Ko stoji iza sabotaže "Sjevernog toka"? Rusija traži odgovore od UN-a, zakazana hitna sjednica

Autor Dušan Volaš
0

Rusija je zatražila hitan sastanak Savjeta bezbjednosti UN o bombardovanju "Sjevernog toka" 2022. godine, rekao je zamjenik stalnog predstavnika Rusije pri UN Dmitrij Poljanski.

Hitna sjednica UN o "Sjevernom toku" Izvor: Danish armed forces

On je naveo da je sjednica zakazana za 26. avgust.

"U vezi sa novim informacijama o pritvaranju osumnjičenog za organizovanje terorističkih napada na `Sjeverni tok` u septembru 2022. godine, Rusija je zatražila hitan sastanak Savjeta bezbjednosti UN", napisao je Poljanski na "Telegramu".

On je dodao da će Rusija ukazati na kašnjenja u njemačkoj istrazi i njenu netransparentnost.

"Panama, kao predsjedavajući Savjeta bezbjednosti, zakazala je sjednicu za utorak, 26. avgusta, u 16.00 časova po njujorškom vremenu", rekao je Poljanski.

SRNA

