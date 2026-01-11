Novo obrušavanje kamenja zabilježeno je kod benzinske pumpe u zvorničkom naselju Meterize, u neposrednoj blizini magistralnog puta Zvornik–Bijeljina, saopšteno je iz Gradske uprave Zvornik.

Izvor: Milorad Gutalj, Srna

Na teren je izašla Služba civilne zaštite grada Zvornika, koja preduzima neophodne mjere radi zaštite ljudi i imovine.

Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović obavijestio je republičku inspekciju i pozvao Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstva i ekologije Republike Srpske da se aktivno uključi u rješavanje nastalog problema, s obzirom da je izdalo potrebne dozvole za gradnju benzinske pumpe na ovoj lokaciji.

Vidi opis Kamenje opet prijeti prolaznicima: Novo obrušavanje kod pumpe u Zvorniku ЗВОРНИК, 11. ЈАНУАРА /СРНА/ - Настављено је обрушавање камења код бензинске пумпе у Метеризама код Зворника у непосредној близини магистралног пута Зворник–Бијељина, саопштено је из зворничке Градске управе. ЗВОРНИК, 11. ЈАНУАРА /СРНА/ - Настављено је обрушавање камења код бензинске пумпе у Метеризама код Зворника у непосредној близини магистралног пута Зворник–Бијељина, саопштено је из зворничке Градске управе. ЗВОРНИК, 11. ЈАНУАРА /СРНА/ - Настављено је обрушавање камења код бензинске пумпе у Метеризама код Зворника у непосредној близини магистралног пута Зворник–Бијељина, саопштено је из зворничке Градске управе. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Milorad Gutalj, Srna Br. slika: 3 1 / 3 Izvor: Milorad Gutalj, Srna Br. slika: 3 2 / 3 Izvor: Milorad Gutalj, Srna Br. slika: 3 3 / 3 AD

Iz Gradske uprave Zvornik apeluju na građane i vozače da sa povećanim oprezom saobraćaju ovom dionicom puta, te da se radi lične bezbjednosti ne zadržavaju u zoni odrona.

Ogromna količina kamena srušila se u noći između 10. i 11. januara na benzinsku pumpu "Hifa petrol" u zvornikom naselju Meterize na magistralnom putu Zvornik-Bijeljina, ali na sreću nije bilo povrijeđnih.