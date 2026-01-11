logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kamenje opet prijeti prolaznicima: Novo obrušavanje kod pumpe u Zvorniku

Kamenje opet prijeti prolaznicima: Novo obrušavanje kod pumpe u Zvorniku

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Novo obrušavanje kamenja zabilježeno je kod benzinske pumpe u zvorničkom naselju Meterize, u neposrednoj blizini magistralnog puta Zvornik–Bijeljina, saopšteno je iz Gradske uprave Zvornik.

Opasno kod pumpe Hifa u zvorniku zbog kamenja Izvor: Milorad Gutalj, Srna

Na teren je izašla Služba civilne zaštite grada Zvornika, koja preduzima neophodne mjere radi zaštite ljudi i imovine.

Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović obavijestio je republičku inspekciju i pozvao Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstva i ekologije Republike Srpske da se aktivno uključi u rješavanje nastalog problema, s obzirom da je izdalo potrebne dozvole za gradnju benzinske pumpe na ovoj lokaciji.

Iz Gradske uprave Zvornik apeluju na građane i vozače da sa povećanim oprezom saobraćaju ovom dionicom puta, te da se radi lične bezbjednosti ne zadržavaju u zoni odrona.

Ogromna količina kamena srušila se u noći između 10. i 11. januara na benzinsku pumpu "Hifa petrol" u zvornikom naselju Meterize na magistralnom putu Zvornik-Bijeljina, ali na sreću nije bilo povrijeđnih.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zvornik kamenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ