Britanski sekretar odbrane izjavio da bi uhapsio Putina kad bi mogao zbog odgovornosti za ratne zločine u Ukrajini.

Izvor: SPUTINK/screenshot/youtube/United Nations

Sekretar Ministarstva odbrane Velike Britanije Džon Hili izjavio je za "Kijev Independent" da, kada bi imao mogunćost da kidnapuje bilo kog svjetskog lidera, bi priveo ruskog predsjednika Vladimira Putina. Objasnio je da bi to uradio kako bi ga "pozvao na odgovornost za ratne zločine".

On je u četvrtak 9. januara bio u posjeti Kijevu nakon ruskog napada dronovima na stambenu zgradu u prijestonici Ukrajine. Podsjetio je sve na prizore iz Buče sa početka rata na istoku Evrope.

"Ratni zločini uključuju sve što sam vidio u Buči tokom jedne od mojih prvih posjeta Ukrajini. On mora da snosi odgovornost za otmicu neke od ukrajinske djece koju je sreo u Irpinu", rekao je Hili.

Šta se desilo u Buči?

Buča je predgrađe sjeverozapadno od Kijeva. Nakon što su ukrajinske trupe u aprilu 2022. godine oslobodile Buču, otkrivene su masovne grobnice, nepuna dva mjeseca od početka rata.

Kada je izdat nalog za hapšenje Putina zbog ratnih zločina?

Što se tiče Putina, Međunarodni krivični sud u Hagu (MKS) izdao je nalog za hapšenje Putina 17. marta 2023. zbog optužbe protivzakonito deportovao ukrajinsku djecu i da je nezakonito prebacivao ljude iz Ukrajine u Rusku Federaciju. Tada je Moskva ekspresno reagovala i navela je da ne priznaje taj sud i da su, samim tim, odluke tog suda za njih ništavne.

Međunarodni krivični sud u Hagu zvanično je priznat od strane 123 zemlje koje su ratifikovale Rimski statut MKS (International Criminal court). Sve zemlje koje su priznale ovaj sud imale bi zakonsku obavezu da sprovedu nalog za hapšenje predsjednika Rusije Vladimira Putina ukoliko se on pojavi na njihovoj teritoriji.