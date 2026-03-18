Er Srbija otkazala sve letove za Berlin: Štrajk paralizovao aerodrom u evropskoj prijestonici

Er Srbija otkazala letove za Berlin zbog štrajka na aerodromu Berlin Brandenburg, koji je paralizovao vazdušni saobraćaj.

Vazdušni saobraćaj na aerodromu Berlin Brandenburg (BER) potpuno je obustavljen zbog štrajka sindikata Verdi.

Nijedan putnički avion nije poletao niti slijetao, a 445 polazaka i slijetanja je otkazano, što pogađa oko 57.000 putnika, piše Špigel.

Putnicima se savjetuje da kontaktiraju svoje avio-kompanije radi informacija o alternativnim opcijama putovanja.

Štrajk je rezultat tekućih pregovora o platama između Verdija i uprave aerodroma. Sindikat traži povećanje plata od šest odsto za oko 2.000 zaposlenih, najmanje 250 evra mesečno, kao i dodatni slobodan dan za članove.

U Minhenu, javni prevoz je takođe pogođen. Metro, tramvaji i autobusi od jutra saobraćaju skraćeno, a od 11.00 sati prelaze na hitnu mrežu.

Prigradski vozovi i regionalni autobusi nisu pogođeni.

Sindikat Verdi planira i sutra slične štrajkove, i to u drugim većim gradovima u Bavarskoj, Severnoj Rajni-Vestfaliji i Hamburgu.

Er Srbija juče otkazala letove za Berlin

Kompanija Er Srbija saopštila je juče da je prinuđena da zbog generalnog štrajka zaposlenih na aerodromu Berlin Brandenburg, najavljenog za sutra, otkažu letove između Beograda i Berlina JU356 i JU357.

Nacionalni avio-prevoznik naglašava u saopštenju da će putnici biti preusmereni na letove JU354/5 planirane za 19. mart, koji će se obaviti po redovnom redu letenja, kao i druge alternativne letove.

"Er Srbija žali zbog promjena do kojih je došlo uslijed štrajka na aerodromu u Berlinu i preduzima sve što je u njenoj moći da bi pružila podršku putnicima na navedenim letovima", navodi se u saopštenju.

Iz kompanije mole putnika da za više informacija pozovu Kontakt centar Er Srbije - 0800 111 528 iz Srbije, +381 11 311 21 23 iz inostranstva, da posjete veb-sajt airserbia.com ili Er Srbija stranice na društvenim mrežama.

