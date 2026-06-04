Burno u Domu naroda: Miletić nazvao Čovića kriminalcem i falsifikatorom diplome

U Sarajevu se održava sjednica Doma naroda BiH.

Izvor: Bernard Milošević/SRNA

U Sarajevu se trenutno održava 20. redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, tokom koje je došlo do žestokog verbalnog obračuna. Nakon tri sata intenzivnih diskusija, sjednica je i dalje na istoj poziciji kao i na samom početku, s obzirom na to da delegati još uvijek nisu uspjeli čak ni da usvoje dnevni red.

U moru teških riječi koje delegati upućuju jedni drugima, u centru pažnje našao se sukob između nezavisnog delegata Zlatka Miletića i zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Dragana Čovića.

Sve je počelo opaskom o „šestom bošnjačkom delegatu“

Varnice su buknule nakon što je lider HDZ-a Dragan Čović uputio opasku Miletiću, nazvavši ga "šestim bošnjačkim delegatom" u Domu naroda. Miletić mu na to nije ostao dužan, podsjetivši Čovića na svoje ranije političke poteze.

"Kada sam rekao da sam napravio lični napor kako biste došli do tog, pod navodnim znacima, legitimnog predstavnika hrvatskog naroda, ne kandidujući se za poziciju člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda na prethodnim izborima. Budući da se to desilo, to je vaš obraz i vaš pristup", oštro je odgovorio Miletić.

Nakon prve replike, Miletić je iznio niz teških optužbi na račun Čovićevog integriteta, prošlosti i obrazovanja.

Miletić je naglasio da je u Dom naroda izabran na potpuno isti način kao i Čović. Nazvao je predsjednika HDZ-a "povratnikom u izvršenju više desetina krivičnih djela". Označio ga je kao osobu osumnjičenu za ratne zločine i nekoga ko je "vjerovatno falsifikovao diplomu i magistarski rad".

"Mogao bih ovdje nabrajati pet dana. Da nam vi držite predavanje o tome ko je legitiman, molim vas, ja vas zaista molim da se suzdržite", poručio je Miletić.

Dragan Čović je ubrzo izašao za govornicu kako bi odgovorio na ove optužbe, nazivajući sve što je Miletić izgovorio običnim "glupostima" koje se ne daju ispraviti.

"Svi vi koji to pokušavate nametnuti kao neki narativ krivičnih djela posljednjih 30 godina završićete kao što se do sada završavalo", naveo je Čović.

On je odbacio sumnje u svoje obrazovanje, istakavši da je redovno završio fakultet, postdiplomski, doktorski i specijalistički studij, a potom je direktno prozvao Miletića zbog njegove karijere u policijskim strukturama:

"Jadna vam majka, pa čime ste se vi bavili zadnjih 30 godina u obavještajno-policijskom sektoru? Ja vam čestitam, nastavite ovako i živjeli."

Posljednju riječ prije nego što je sazvana zvanična pauza radi smirivanja strasti imao je ponovo Miletić, koji je najavio da će se ova rasprava sa političkog preseliti na pravni teren.

"To da li ste vi završili magisterij mašinstva, imaćete uskoro priliku da dokažete u državnom tužilaštvu, a to da li je to glupost ili nije, imaćemo priliku da vidimo vrlo brzo", zaključio je Miletić neposredno prije prekida sjednice.