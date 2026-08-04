Kirgistan zabranio kremiranje pokojnika

Predsjednik Kirgistana Sadir Žaparov potpisao je zakon kojim se u zemlji zabranjuje kremiranje ljudskih posmrtnih ostataka, saopšteno je iz njegovog kabineta.

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"Zakonom se ukidaju odredbe koje su dozvoljavale kremiranje - spaljivanje ljudskih posmrtnih ostataka - kao i sahranjivanje urni sa pepelom", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je cilj zakona unapređenje pravnog uređenja pogrebne djelatnosti i jasno razdvajanje obrednih usluga od sanitarno-tehničkih postupaka koji se odnose na biološki materijal.

Prema novom zakonu, krematorijumi će moći da se koriste isključivo za sanitarno zbrinjavanje ljudskih tkiva i organa koji nastaju tokom medicinskih postupaka, dok je spaljivanje tijela zabranjeno.

Zakon u Kirgistanu stupa na snagu deset dana nakon zvaničnog objavljivanja.

(Srna)