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KPZ Tuzla potvrdio: Elfeti Veseli, osuđenoj za ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića, odobrene vanzavodske pogodnosti 1

KPZ Tuzla potvrdio: Elfeti Veseli, osuđenoj za ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića, odobrene vanzavodske pogodnosti

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Elfeta Veseli, ubica dječaka Slobodana Stojanovića vanzavodske pogodnosti koristi od septembra 2024. godine, potvrđeno je Srni iz Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Tuzla.

elfeta veseli Izvor: Klix.ba

"Veseli Elfeta je ranije neosuđivana, ne raspolažemo podacima da se vodi novi krivični postupak, tokom izdržavanja kazne zatvora nije disciplinski tretirana, klasifikaciona je grupa A i član Vijeća osuđenica, te nakon pribavljenih mišljenja nadležnih institucija ispunila je uslove za odobravanje korištenja vanzavodskih pogodnosti", naveli su iz KPZ Tuzla.

Iz ovog zatvora istakli su da je prve vanzavodske pogodnosti Veselijeva koristila 7. i 8. septembra 2024. godine na prijavljenom mjestu prebivališta.

Kako su naveli, Veselijeva je zahtjev za odobravanje vanzavodskih pogodnosti podnijela nakon izdržane tri petine kazne, te joj je nakon provjera nadležne policijske uprave i opštinskog organa socijalne zaštite, ovaj zahtjev ispunjen.

"Obzirom da pogodnosti predstavljaju skup podsticajnih mjera usmjerenih ka pružanja povjerenja zatvoreniku, ublažavanje posljedica deprivacije, podsticanje sopstvenog učešća u ostvarivanju programa tretmana, jačanje odgovornosti i samopouzdanja radi osposobljavanja zatvorenika za samostalan život, iste su odobrene", rekli su iz KPZ Tuzla.

Elfeta Veselji osuđena je pred Sudom BiH na deset godina zatvora zbog svirepog ubistva dječaka Slobodana Stojanovića, koju je Apelaciono odjeljenje istog suda preinačilo u kaznu zatvora od 13 godina zatvora zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Boravak u pritvoru traje od septembra 2016. godine, a redovan istek kazne je 2029. godine.

Na informaciju da je Elfeti Veseli omogućeno da koristi vanzavodske pogodnosti reagovali su najviši zvaničnici Republike Srpske, predstavnici institucija i organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbisnkog rata.

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Tagovi

elfeta veseli ratni zločin

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Komentari 1

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Istina

Pa sta smo drugo mogli i da ocekujemo? Zasluzna sto je zvjerski ubila dijete , ona se resocijalizovala za dalja ubistva kada bude trebalo i za to je nagradjena. Jadno dijete nije dozivilo punoljetstvo, nije imao djevojku, nije se ozenio , nije stekao svoju porodicu , nije imao pravo na zivot jej je neka elfeta drugacije odlucila.

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