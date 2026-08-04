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Godišnjica "Oluje": Srpska i Srbija odaju poštu žrtvama (FOTO)

Godišnjica "Oluje": Srpska i Srbija odaju poštu žrtvama (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Centralno obilježavanje Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine počelo je večeras u Mrkonjić Gradu.

Godišnjica Oluje obilježavanje u Mrkonjić Gradu Izvor: Srna/Nemanja Vukojević

Parastos srpskim žrtvama na Trgu kralja Petra Prvog Karađorđevića služi Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje arhijereja Srpske pravoslavne crkve.

Obilježavanju prisustvuju predsjednici Republike Srpske i Srbije Siniša Karan i Aleksandar Vučić, predsjednik Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Skupštine Srbije Ana Brnabić, predsjednik Vlade Srpske Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Prisutni su i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Milica Đurđević Stamenkovski, ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić, zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović.

Obilježavanju prisustvuju i srpski predstavnici u zajedničkim instucijama, predstavnici opština i gradova Republike Srpske, kao i organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

U Mrkonjić Gradu su i proslavljeni srpski košarkaši Željko Rebrača i Dejan Tomašević.

Nakon parastosa uslijediće besjeda Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija, te duhovno-umjetnički program i obraćanje zvaničnika.

Organizatori istorijskog događaja "Hrvatsko-muslimanski pogrom nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine" su Odbori za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske i Vlade Republike Srbije.

Zločinačka akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba.

Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" nalaze se imena 1.904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije, među njima je 1.250 civila od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina.

Među žrtvama je i desetoro djece mlađe od 14 godina i 566 žena, od kojih su oko četiri petine bile starije od 60 godina - što predstavlja poseban "crni rekord" građanskog rata devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije, ukazuju u "Veritasu".

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.

(Srna)

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Tagovi

Mrkonjić Grad Oluja obilježavanje godišnjica

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