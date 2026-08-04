"Imao sam 22 godine kada sam bio u koloni": Potresna ispovijest Jove Maksića o "Oluji"

Jovo Maksić, poznati glumac, dijeli potresnu ispovijest o borbi za život tokom "Oluje" i progonu iz rodnog kraja.

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Glumac Jovo Maksić je rođen u Bosanskom Grahovu, a odrastao u Kninu, gdje ga je zadesio rat koji je u bivšoj Jugoslaviji počeo da bukti početkom devedesetih godina. Kao i mnogi Srbi u to vrijeme, i Jovo je protjeran sa ognjišta.

"Sve je krenulo 1991. godine, kada je počeo rat, tada sam imao svega 18 godina. Taj pakao za moju porodicu i mene trajao je pune četiri godine, a kulminirao je 1995. godine progonom u operaciji 'Oluja'. Bio sam u toj čuvenoj koloni sa ostalim narodom, tada sam imao 22 godine. Vjerujte da se i ne sjećam šta mi se sve izdešavalo u tom periodu jer je bilo mnogo ružnih stvari. U takvim nesrećnim okolnostima vrijeme leti i ne pamtite ga. Organizam bude pod nevjerovatnim adrenalinom i to vas gura naprijed", govorio je poznati glumac.

Jovo je objasnio da mu je bilo teško kada je došao u Srbiju, ali da ni u jednom trenutku nije pognuo glavu već je odlučio da se lavovski bori za svoju budućnost.

"Kada sam stigao u Beograd nisam kukao i plakao, nego sam smogao snage i krenuo da se borim za bolje sutra. Izbor u životu uvijek postoji, a ja sam pronašao svoj put kojim sam krenuo. Upisao sam Fakultet dramskih umjetnosti i dok sam studirao, shvatio sam da se bavim poslom koji najviše volim."

Balkan je, kaže Jovo, mjesto najveće ljubavi i mržnje, a to je najuočljivije u Srbiji i među Srbima.

"Ili se volimo, ili se mrzimo do kraja. U pet minuta možemo i da se ljubimo i da se pobijemo. To je blago, ali i prokletstvo koje mi kao narod imamo. Naša zemlja se nalazi na raskrsnici puteva između Istoka i Zapada. Mi smo kao neki zid u koji udaraju i jedna i druga strana. Srbima je to nešto najnormalnije. Nekim strancima je to fascinantno, dok je drugima čudno i gledaju nas sa gađenjem kako uopšte možemo tako da živimo. Ali ja ne znam da li bismo mi mogli drugačije da opstanemo", izjavio je Maksić za Kurir 2021. godine.

Tokom 2023. godine glumac je ponovo bio u žiži javnosti i to zbog serije "Oluja" u kojoj je bio jedan od glavnih likova. Tada je otkrio kako gleda na svoju ulogu Ilije.

OLUJA / STORM trailer Izvor: YouTube

"Moj Ilija simbolizuje domaćina, poštenog, familijarnog, kakvih je tamo mnogo bilo, otrgnutog iz jednog mirnog i idiličnog života i bačenog u pakao rata. Preko noći sve se okrene, vremenom sve više si na tankoj liniji ludila, živiš svaki dan kao da je posljednji, jedino te porodica drži da ne sklizneš još dublje i shvataš da je na kraju jedino porodica važna. Takvi ljudi su i iznosili sve nedaće kroz našu istoriju", govorio je tada Jovo i otkrio da li je odmah prihvatio ulogu u pomenutom filmu.

"Poslije razgovora sa rediteljem nije bilo premišljanja. Obojica smo željeli da ispričamo jednu antiratnu dramu i složili smo se da moramo da pazimo da film i seriju, koja će tek biti emitovana, ne uprljamo dnevnopolitičkim temama jer se one uvijek zloupotrebljavaju pošto, nažalost, živimo u takvom vremenu", kazao je Maksić, koji je nakon operacije "Oluja" nastavio studije, postao stipendista pozorišta u Vršcu, nakon diplomiranja zaposlio se u Malom pozorištu "Duško Radović" a sada je član Beogradskog dramskog pozorišta.

(Nova/ MONDO)