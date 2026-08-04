Da li vam noge otiču kako se bliži kraj dana? Nije uvijek kriva vrućina

Oticanje nogu pred kraj dana često djeluje bezazleno, ali uz još nekoliko simptoma može da bude upozorenje da srce ne radi kako bi trebalo.

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Oticanje stopala i članaka često pripisujemo vrućini, dugom stajanju ili neudobnoj obući. Ponekad je zaista prolazno i bezazleno. Međutim, ako se redovno ponavlja, zahvata obje noge i prate ga otežano disanje, slabost ili sve manja sposobnost podnošenja fizičkog napora, može biti jedan od znakova srčane insuficijencije. Ovakvu kombinaciju simptoma ne treba da zanemarujete.

Oticanje stopala može biti upozorenje koje šalje srce

Srčana insuficijencija ne znači da srce iznenada prestaje da radi. Riječ je o stanju u kojem ono ne pumpa krv dovoljno efikasno da bi na odgovarajući način zadovoljilo potrebe organizma. Bolest može da se razvija postepeno, zbog čega se njeni prvi znaci često pripisuju godinama, slabijoj kondiciji ili umoru.

Jedan od tih znakova jeste zadržavanje tečnosti. Kada srce radi manje efikasno, krv može da se zadržava u venskom sistemu, dok bubrezi zadržavaju više natrijuma i vode. Višak tečnosti prelazi u tkiva i, pod uticajem gravitacije, prvenstveno se nakuplja u najnižim dijelovima tijela, stopalima, oko članaka i u potkoljenicama. Otok može da bude izraženiji tokom dana, naročito poslije više sati sjedenja ili stajanja, dok ujutru može da bude manji.

Kako da prepoznate zabrinjavajući otok?

Kod srčane insuficijencije otok najčešće zahvata oba stopala ili obje noge. Obuća pred kraj dana može da postane tijesna, čarape ostavljaju duboke tragove, a tjelesna težina se povećava u kratkom periodu, iako nije došlo do promjena u ishrani. Vremenom otok može da zahvati listove, butine, a kod uznapredovale bolesti i stomak.

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Ipak, sam izgled stopala nije dovoljan za postavljanje dijagnoze. Posebno je važno da li oticanje prate i druge tegobe:

otežano disanje tokom hodanja ili penjanja uz stepenice,

nedostatak vazduha u ležećem položaju,

buđenje noću sa osjećajem gušenja,

hroničan umor,

slabost,

lupanje srca,

kašalj i

primjetan pad sposobnosti podnošenja fizičkog napora.

Otežano disanje, oticanje nogu i smanjena fizička sposobnost znaci su koji bi trebalo da budu razlog za odlazak na pregled.

Ne znači svaki otok da je u pitanju srčana insuficijencija

Otečena stopala nisu simptom karakterističan isključivo za bolesti srca. Mogu da se pojave poslije dugog putovanja, višesatnog stajanja, tokom visokih temperatura ili nakon unosa veće količine soli. Otoci mogu biti povezani i sa hroničnom venskom insuficijencijom, bolestima bubrega ili jetre, poremećajima limfnog sistema, trudnoćom, povredom, infekcijom, kao i dejstvom pojedinih lijekova.

Zbog toga ne bi trebalo da samostalno uzimate lijekove za izbacivanje viška tečnosti niti da prekidate terapiju koju je ljekar propisao. Čak i kada je otok blag, trebalo bi da konsultujete ljekara ukoliko traje nekoliko dana, redovno se vraća, postepeno se povećava ili se javlja bez očiglednog razloga.

Kada treba odmah da reagujete?

Hitna medicinska pomoć potrebna je kada je otok praćen:

iznenadnim ili veoma otežanim disanjem,

bolom ili pritiskom u grudima,

nesvjesticom,

plavičastom bojom usana,

zbunjenošću ili

iskašljavanjem pjenastog, ružičastog sadržaja.

Ovi simptomi mogu da ukažu na akutni problem sa srcem, krvotokom ili disajnim sistemom i zahtijevaju hitan poziv pomoći.

Razlog za zabrinutost jeste i iznenadan, bolan otok samo jedne noge, naročito ako je koža crvena ili toplija na dodir. To može biti povezano sa dubokom venskom trombozom, koja nosi rizik od plućne embolije.

Kako se provjerava da li je uzrok u srcu?

Ljekar procjenjuje karakter otoka, sluša srce i pluća, mjeri krvni pritisak i postavlja pitanja o otežanom disanju, brzini kojom su se tegobe razvijale i lijekovima koje pacijent uzima. Kod sumnje na srčanu insuficijenciju koriste se analize krvi. U zavisnosti od simptoma, mogu biti potrebne i dodatne analize kako bi se isključile bolesti bubrega, jetre, vena ili pluća.

Oticanje stopala samo po sebi ne potvrđuje bolest srca. Ipak, to je vidljiv signal koji ne bi trebalo ignorisati, naročito kada se javlja zajedno sa otežanim disanjem, naglim povećanjem tjelesne težine i padom fizičke sposobnosti. Pravovremeni odlazak kod ljekara omogućava da se utvrdi uzrok i započne liječenje prije nego što tegobe počnu ozbiljno da ograničavaju svakodnevno funkcionisanje.

(MONDO)