Jelovnik kardiologa koji treba da pratite ovog ljeta: 4 voćke mogu da sačuvaju vaše srce

Briga o zdravlju kardiovaskularnog sistema neophodna je za opšte zdravlje i dugovječnost, a upravo ovo voće vam u tome može pomoći.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Među brojnim životnim navikama koje doprinose zdravlju srca, poput redovne fizičke aktivnosti i izbjegavanja konzumiranja cigareta, i sama ishrana zauzima posebno važno mesto.

Brojni kardiolozi, posebno u ljetnim danima, naročito preporučuju povećan unos voća zbog njegovog izuzetnog nutritivnog sastava, ali i jer su brojne studije pokazale da voće u većim količinama može da smanji rizik od srčanog udara, moždanog udara ili smrti izazvane bolestima povezanim sa holesterolom.

Koje voće se posebno izdvaja kada je u pitanju zdravlje srca na duge staze?

1. Jabuke

Istraživanja pokazuju da konzumiranje oko 100 do 150 grama jabuka dnevno, što je otprilike količina od jedne do dvije jabuke, može da vam pomogne u smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti, kao i u snižavanju nivoa upala, LDL ("lošeg") holesterola i triglicerida.

Studije su takođe otkrile povezanost između konzumiranja jabuka sa poboljšanjem krvnog pritiska, povećanjem HDL ("dobrog") holesterola i boljom funkcijom endotela - sloja ćelija koji oblaže unutrašnjost krvnih sudova i igra važnu ulogu u njihovom zdravlju.

Izvor: Gus Andrade/Shutterstock

Osim toga, njihov bogat sadržaj vlakana pomaže vam da "zarobite" holesterol i spriječite njegovu apsorpciju u crijevima i dalje širenje kroz organizam.

Jabuka srednje veličine sa svojom korom sadrži oko 2 grama dijetalnih vlakana, kao i antioksidanse koji doprinose zaštiti srca, te se preporučuje da koru jabuke ipak ne ljuštite, nasuprot mitovima koji kruže internetom.

2. Avokado

Ova internet senzacija, osim što je pronašla put do naših naloga na društvenim mrežama, sve sigurnije taba staze i do naših tanjira i stomaka. Avokado je odličan izvor mononezasićenih masnih kiselina, koje predstavljaju zdrave masti za srce, ali i snižavaju LDL holesterol i povećavaju HDL holesterol u organizmu.

Avokado je bogat hranljivim sastojcim koji podržavaju zdravlje srca, jetre, očiju i celokupnog organizma.

Izvor: Alexandra Lande/Shutterstock

Jedna novija studija pokazala je da, ukoliko zamijenite samo pola porcije dnevno namirnica poput putera, margarina, jaja, sira, jogurta ili prerađenog mesa avokadom, možete da smanjite rizik od srčanih bolesti za čak 16 do 22 odsto.

Pored zdravih masti, avokado sadrži i vlakna, antioksidanse i važne nutrijente poput kalijuma i magnezijuma, koji zajedno doprinose zdravlju kardiovaskularnog sistema.

Dobra vijest je i da je on veoma svestran, pa osim svježeg avokada koji možete da jedete za užinu, sve češće je sjajan dodatak i u salatama i tost sendvičima.

3. Borovnice

Kada je u pitanju voće zdravo za srce, bobičasto voće se gotovo uvijek nalazi na vrhu liste preporuka kardiologa.

Antioksidansi, poput antocijanina, pomažu u neutralisanju slobodnih radikala - štetnih molekula koji vremenom mogu da doprinesu razvoju ateroskleroze i srčanih bolesti.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Pigmenti koji borovnicama daju plavu boju spadaju među najmoćnija protivupalna i antioksidativna jedinjenja koja poznajemo, a pomažu i u snižavanju krvnog pritiska, poboljšanju elastičnosti arterija i povećanju HDL holesterola, koji štiti arterije.

4. Pomorandže

Poznate po visokom sadržaju vitamina C, važnog antioksidansa u našem organizmu, pomorandže se posebno ističu kada je riječ o zdravlju srca.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Citrusi sadrže važna jedinjenja koja se nazivaju flavanoni, a koja pomažu u snižavanju krvnog pritiska, poboljšanju nivoa holesterola, smanjenju upala i održavanju zdrave regulacije šećera u krvi, što su sve važni faktori za smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Ipak, kardiolozi savjetuju da se, ukoliko već imate srčanih tegoba, prvo posavjetujete sa svojim ljekarom prije nego što značajno povećate unos citrusa, a posebno grejpfruta, jer oni u kombinaciji sa određenim lijekovima mogu da izazovu neželjene nuspojave.

(MONDO)