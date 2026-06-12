Nisu samo geni u pitanju: Jednostavne stvari koje možete raditi od jutra do večeri da potpuno preporodite srce

Otkrijte kako jednostavne svakodnevne navike mogu da postanu vaša najbolja odbrana u očuvanju zdravlja srca, od prvog jutarnjeg zalogaja, pa sve do odlaska na spavanje.

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Mnogi od nas prolaze kroz dan ne razmišljajući mnogo o srcu. A trebalo bi.

Čak i ako ste oduvijek imali dobar krvni pritisak, što je povezano sa nižim rizikom od srčanih problema, to se može promijeniti kada uđete u menopauzu, kaže za Real Simple dr Ketrin M. Reksrod, načelnica Odjeljenja za žensko zdravlje u bolnici Brigham and Women's u Bostonu.

Estrogen pomaže krvnim sudovima da se opuste i rašire, a kada nivo ovog hormona opadne tokom perimenopauze, sudovi mogu da se suze, što povećava krvni pritisak, objašnjava ona.

"Povećanje tjelesne težine povezano sa menopauzom i druge hormonalne promjene takođe mogu da doprinesu skoku vaših parametara, uključujući nivo holesterola, što je još jedan pokazatelj zdravlja srca", kaže Reksrod.

Male promjene u načinu života mogu da pomognu u zaštiti vašeg srca, u bilo kom uzrastu. Ovdje predstavljamo neke od najjednostavnijih i najefikasnijih strategija zasnovanih na nauci u vodiču iz sata u sat. Nemojte da osjećate pritisak da se strogo pridržavate rasporeda. Samo krenite, a ako posustanete, oprostite sebi i pokušajte ponovo, kaže dr Smadar Kort sa Instituta za srce Stony Brook u Njujorku.

"Svaki korak koji napravite u pravom smjeru je važan".

Jutro

1. Jedite bilje

Šta da doručkujete? Nešto na biljnoj bazi ili barem bogato biljkama

"Kada jedete mnogo voća i povrća, vaš ukupni rizik od srčanih bolesti je manji", kaže Reksrod.

Jedite raznovrsno voće i povrće, oko četiri ili pet porcija od svakog dnevno (ukupno 8 do 10 porcija), kao što preporučuje DASH plan ishrane, koji su kreirali stručnjaci kako bi pomogli u snižavanju krvnog pritiska. Za inspiraciju, nutricionistkinja Mišel Rutenstajn preporučuje ovsenu kašu sa svežim ili zamrznutim borovnicama (ili drugim sezonskim voćem) i orasima. Vlakna iz bobica i ovsa pomažu u održavanju zdravog nivoa holesterola, dok orasi sadrže omega-3 masne kiseline i vitamin E koji pomažu u smanjenju hronične upale.

2. Operite zube i ne zaboravite konac

Dobra oralna higijena pomaže u sprečavanju nakupljanja plaka na zubima. A plak nije samo estetski problem! On može da dovede do hronične upale, kaže Kort, a u nekim slučajevima plak može ući u krvotok i stići do koronarnih arterija. Zvanična preporuka je pranje zuba dva puta dnevno, korišćenje konca jednom dnevno i posjeta stomatologu dva puta godišnje.

3. Napunite flašu vode

Osim što je neophodna za opšte zdravlje, hidratacija pomaže srcu da lakše pumpa krv kroz tijelo. Kada ne pijete dovoljno vode, vaše srce mora više da radi, što može da dovede do ubrzanog ili nepravilnog rada srca. Stručnjaci preporučuju pijenje između 2,5 i 3 litra vode dnevno. Takođe, razmislite o prelasku na staklene ili metalne flaše koje se dopunjuju, jer postoje istraživanja koja povezuju mikroplastiku iz plastične ambalaže sa hroničnim srčanim oboljenjima.

4. Idite u teretanu ili vježbajte kod kuće

Vježbanje u bilo koje doba dana je korisno, ali jutarnji termini mogu da imaju posebne prednosti za kardiorespiratornu kondiciju. Vježbanje pomaže da krvni sudovi ostanu zdravi, elastični i otvoreni. Ciljajte na 150 minuta umjerene aerobne aktivnosti nedjeljno (npr. brza šetnja) ili 75 minuta intenzivne aktivnosti (trčanje), uz trening snage barem dva dana nedjeljno.

Popodne

1. Pojedite zdrav ručak u kojem zapravo uživate

Uravnotežen ručak stabilizuje nivo energije i sprečava napade gladi. Rutenstajn predlaže salatu bogatu antioksidansima sa lososom (zbog omega-3 kiselina). Ako niste ljubitelj salata, pokušajte da pečete povrće u rerni kako biste dobili bolju teksturu ili ga dodajte u jela koja već volite, poput paste ili čorbi.

2. Idite u brzu šetnju

Dovoljno je samo 15 minuta. Brojna istraživanja sugerišu da kratke, brze šetnje mogu da budu jednako efikasne kao i duži treninzi. Brzina je ključna. Brzi tempo smanjuje rizik od prevremene smrti od kardiovaskularnih bolesti za čak 20 odsto.

3. Uzmite popodnevnu užinu

Birajte kombinaciju vlakana i zdravih masti za kontrolu šećera u krvi, poput šargarepe sa humusom ili jabuke sa puterom od kikirikija.

4. Ustanite i pokrenite se

Pokušajte da ustajete svakih sat vremena. Čak i jedan minut hodanja na svakih pola sata može značajno da smanji krvni pritisak u poređenju sa neprestanim sedenjem.

5. Nekoliko puta duboko udahnite

Stres mijenja hormone i podiže pritisak. Aktiviranje parasimpatičkog nervnog sistema dubokim disanjem pomaže tijelu da se opusti i smiri.

Veče

1. Kombinujte izvore proteina za večeru

Ljudima je potrebno više proteina kako stare da bi održali mišićnu masu. Studije pokazuju da konzumiranje različitih izvora proteina (riba, živina, pasulj, mahunarke) može da smanji rizik od visokog krvnog pritiska jer obezbjeđuje različite esencijalne aminokiseline.

2. Družite se sa prijateljima i porodicom

Socijalna povezanost je ključna. Usamljenost povećava rizik od srčanih bolesti, vjerovatno zbog hroničnog stresa koji izaziva.

3. Opustite se uz meditaciju

Meditacija prije spavanja može da snizi broj otkucaja srca i opusti krvne sudove. Čak i pet minuta svake večeri može da napravi veliku razliku u kvalitetu sna i smanjenju stresa.

4. Spavajte dovoljno

Kratak san ili loš kvalitet sna negativno utiču na srce. Tokom spavanja tijelo reguliše krvni pritisak i obnavlja se. Pokušajte da se držite redovnog rasporeda spavanja, ograničite alkohol i izbjegavajte plavo svjetlo sa ekrana prije odlaska u krevet. San je "lijek" koji je vašem telu neophodan.

(MONDO)