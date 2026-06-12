logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki uspjeh ljekara iz Beograda: Trinaestogodišnjem dječaku iz Sarajeva ugrađeno vještačko srce

Veliki uspjeh ljekara iz Beograda: Trinaestogodišnjem dječaku iz Sarajeva ugrađeno vještačko srce

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Trinaestogodišnjem dječaku iz Sarajeva uspješno je ugrađeno vještačko srce. Ovo je tek treći ovakav zahvat izveden u cijelom svijetu.

Ljekari u Beogradu ugradili vještačko srce dječaku (13) iz Sarajeva Izvor: Shutterstock

Tim ljekara Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" i Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić" uspješno je ugradio vještačko srce trinaestogodišnjem pacijentu iz Sarajeva.

Dječak, kojem je zbog teškog oboljenja srca ugrađeno vještačko srce, dobro se oporavlja, a ljekari kažu da mu je ovom intervencijom, prvom u Srbiji i na ovim prostorima, produžen život i pružena prilika da dočeka neophodnu transplantaciju srca.

Kardiohirurg Saša Borović istakao je da je malo centara u svijetu koji rade ovakve zahvate.

"Mi smo se drznuli da pomjerimo granice medicine u ovoj ustanovi i zahvaljujući zajedničkom radu i iskustvu uspjeli smo da to ostvarimo", rekao je Borović za RTS.

Borović je napomenuo da je, prema uzrastu pacijenta, riječ o jednom od najrjeđih zahvata ove vrste.

"Po veličini djeteta, ovo je treći takav slučaj u svijetu. Dva manja pacijenta operisana su u SAD u vrhunskim centrima, a treći je sada urađen u Srbiji", naglasio je je Borović.

U poduhvatu su, osim kardiohirurga i kardiologa, učestvovali anesteziolozi, ljekari intenzivne njege i medicinske sestre.

Direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta Vladislav Vukomanović istakao je da vještačko srce ne predstavlja konačno rešenje, već "most" do transplantacije, koja će biti neophodna kada se pojavi odgovarajući donor.

"Veoma je važno što je mehanička potpora na vrijeme obezbijeđena. Ona može da traje od nekoliko mjeseci do nekoliko godina, tako da se nadamo da će naš mali pacijent uspješno dočekati transplantaciju srca", rekao je Vukomanović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

hirurg srce Beograd Sarajevo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ